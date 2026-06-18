Fondazione Renato Piatti presenta il Bilancio Sociale 2025: venticinque anni di cura

E’ stato pubblicato il Bilancio Sociale 2025 di Fondazione Renato Piatti, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 27 maggio 2026 e ora disponibile sul sito della Fondazione: il racconto di un anno che ha celebrato un anniversario importante senza mai smettere di guardare al futuro.

I numeri del 2025 restituiscono la dimensione di una realtà in crescita: oltre 1.200 persone accolte, 21 luoghi di vita nelle province di Varese e Milano, 737 tra collaboratori, professionisti e volontari, 11.800 sostenitori e proventi pari a 24,6 milioni di euro.

«Dietro ogni cifra ci sono le persone con disabilità intellettiva, disturbi del neurosviluppo e dello spettro autistico, e le loro famiglie, che la Fondazione accompagna lungo tutto l’arco della vita grazie alla competenza, alla dedizione e alla formazione continua dei suoi professionisti» spiega la nota della fondazione.

«È davanti a queste sfide che la nostra Fondazione sente ancora più forte la propria responsabilità: anticipare i bisogni, innovare gli interventi, costruire risposte che non lascino sole le famiglie in nessun tratto del loro cammino», scrive il Presidente Emilio Rota nella sua lettera di apertura.

Rota ha poi ricordato come le radici di questo impegno: «Affondano nella storia di quelle famiglie che, venticinque anni fa, ci hanno insegnato che il bene va fatto bene. Da loro abbiamo ereditato una vocazione che continua a guidarci e che chiede, ogni giorno, di mettere al centro la dignità, i diritti e il futuro delle persone

con disabilità e delle loro famiglie».

Il 2025 è stato l’anno del 25° anniversario, celebrato con momenti che hanno intrecciato memoria e visione: dall’approvazione della Carta dei Valori, riferimento fondante dell’identità dell’ente, all’opera murale “Geografie dell’incontro” realizzata da Andrea “Ravo” Mattoni sulla sede di Varese, fino alla Cena di Gala di Natale che ha reso omaggio ai fondatori. Un anno segnato anche da passi strategici concreti: l’avvio della gestione dei servizi di Anffas Abbiategrasso, lo sviluppo del progetto del Centro Mafalda Luce di Milano dedicato ai bambini e ai ragazzi con autismo, il percorso di crescita della Residenza Sanitaria per persone con disabilità

“Alberto Manicardi” di Sesto Calende e l’avvio del progetto del Centro Multiservizi di via Marzorati a Varese.

«In questi venticinque anni abbiamo imparato che un’organizzazione cresce quando genera davvero valore per il contesto in cui opera», sottolinea il Direttore Generale Franco Radaelli. «Oggi guardiamo al futuro con una consapevolezza nuova: crescere non è solo un obiettivo, ma un dovere. Crescere nella qualità, nelle risposte, nella forza delle relazioni con il territorio e nella costruzione di percorsi personalizzati che tengano insieme cura e persona, competenza e visione».

Il Bilancio Sociale, redatto secondo le linee guida ministeriali per gli enti del Terzo Settore, è disponibile sul sito www.fondazionepiatti.it insieme al bilancio di esercizio.