Forza Italia inaugura la nuova sede a Varese in piazza Giovine Italia
Il taglio del nastro alla presenza dei vertici regionali e provinciali del partito. Il segretario Longhini: «Siamo la casa dei moderati, cresciuti fino a oltre 2000 iscritti in provincia»
Forza Italia torna ad avere una sede fisica nel cuore del capoluogo. È stato inaugurato nella mattinata di oggi, sabato 20 giugno, il nuovo punto di riferimento provinciale e cittadino del partito, situato in piazza Giovine Italia 3 a Varese.
Al taglio del nastro hanno partecipato i principali rappresentanti azzurri a livello locale e lombardo: l’onorevole Alessandro Sorte (commissario regionale), Giuseppe Taldone (vicesegretario regionale), Giuseppe Licata (consigliere regionale), Simone Longhini (segretario provinciale), Salvatore Leggio (segretario cittadino) e Giacomo Iametti (vicepresidente della Provincia di Varese).
L’apertura dello spazio giunge in una fase di riorganizzazione sul territorio che il segretario provinciale e consigliere comunale, Simone Longhini, commenta partendo dagli ultimi dati elettorali: «Siamo diventati il punto di riferimento per l’area riformista, liberale, popolare ed europeista della provincia di Varese e da oggi abbiamo anche una casa fisica. Questa inaugurazione arriva dopo le elezioni amministrative che ci hanno visto vincere a Somma Lombardo con Silvio Pezzotta, candidato sindaco di Forza Italia sostenuto dal centrodestra, dove il partito ha superato la doppia cifra attestandosi al 12%».
Secondo i dati diffusi durante l’incontro, la presenza del partito nei comuni del Varesotto ha registrato un incremento negli ultimi anni, passando da un solo sindaco della propria compagine agli attuali 14, con una base di tesserati che ha superato quota duemila iscritti insieme a una rete diffusa di amministratori locali.
«Siamo pronti per affrontare le prossime scadenze elettorali – ha concluso Longhini – a partire dalle amministrative che il prossimo anno coinvolgeranno Varese e altri grandi centri della provincia, potendo contare su un radicamento territoriale significativamente rafforzato».
A margine dell’evento arriva il commento di Domenico Esposito, consigliere comunale di Varese, il più votato alle elezioni di 5 anni fa, assente per lavoro, ma che ha voluto sottolineare un aspetto: «Stamattina non ci posso essere perché sono al lavoro, ma una cosa la voglia dire: è l’ora di scegliere il candidato sindaco per Varese, non possiamo più aspettare. Non si possono fare i conti senza l’oste».
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