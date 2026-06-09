Forza Italia si riorganizza in Valle Olona: Carmine Gorrasi nominato nuovo referente territoriale

Forza Italia prosegue l’opera di capillarizzazione e potenziamento della propria struttura organizzativa in provincia di Varese. Con una decisione strategica volta a consolidare la presenza azzurra sul territorio, i vertici provinciali hanno ufficializzato la nomina di Carmine Gorrasi quale nuovo referente del partito per l’area della Valle Olona.

L’incarico si colloca in una fase di forte crescita e riorganizzazione interna della compagine politica, orientata a strutturare in modo stabile i vari comparti geografici del Varesotto, con un occhio di riguardo alla pianificazione della prossima importante tornata elettorale amministrativa prevista per il 2027. All’interno dell’organigramma provinciale, la figura di Gorrasi si configurerà come un ruolo fiduciario inserito direttamente all’interno dello staff degli Enti Locali.

Il commento di Gorrasi e il ruolo degli amministratori

Gorrasi ha espresso profonda soddisfazione per la fiducia accordatagli dai vertici di Palazzo Estense, tracciando la linea d’azione per i prossimi mesi: «I vertici provinciali del partito in questi ultimi anni hanno svolto un grande lavoro, riconosciuto a tutti i livelli, che ha permesso a Forza Italia di tornare a essere protagonista nel panorama politico, sia a livello territoriale generale sia all’interno dei singoli Comuni della Provincia – ha dichiarato Carmine Gorrasi –. Sulla scia di quanto è stato edificato finora, ho deciso di mettermi prontamente a disposizione per dare il mio contributo attivo alla crescita della nostra comunità politica».

Coordinamento e priorità condivise con Tramontana

A spiegare la valenza operativa della nomina è lo stesso Rosario Tramontana, responsabile provinciale degli Enti Locali di Forza Italia, che coordinerà l’operato del neo-referente: «Gorrasi mi affiancherà specificamente per quanto riguarda il quadrante della Valle Olona – ha rimarcato Rosario Tramontana –. L’obiettivo primario di questo innesto è il rafforzamento della nostra rete di amministratori locali. Sindaci, assessori e consiglieri azzurri devono poter dialogare in modo sempre più fitto e sinergico tra di loro e con le rispettive comunità civiche, così da individuare con precisione le priorità infrastrutturali, sociali e le necessità economiche condivise dall’intero comprensorio della valle».