Franco Gabrielli alla Festa dell’Unità di Varese: “Non c’è libertà senza sicurezza”
L'ex capo della Polizia presenta questa sera, mercoledì 10 giugno, alla Schiranna il libro "Contro la paura", scritto con il giornalista Carlo Bonini. Con lui il senatore Alfieri, il consigliere regionale Astuti e Tiziana Elli dei Giovani democratici
La sicurezza come diritto e non come slogan: è il tema al centro dell’incontro in programma questa sera, mercoledì 10 giugno, alla Festa dell’Unità di Varese. Alle 21, all’area feste della Schiranna in via Vigevano 26, sarà ospite Franco Gabrielli, già capo della Polizia di Stato, per un dialogo dal titolo “Non c’è libertà senza sicurezza”.
L’occasione è la presentazione del suo ultimo libro, “Contro la paura. Manifesto per una sicurezza democratica” (Feltrinelli), scritto insieme al giornalista di Repubblica Carlo Bonini.
Il volume affronta alcuni dei nodi più discussi del dibattito pubblico, migrazioni, ordine pubblico, carcere, cybersicurezza, proponendo un’idea di sicurezza capace di tenere insieme protezione e diritti, senza alimentare la logica dell’emergenza permanente.
A dialogare con Gabrielli saranno il senatore Alessandro Alfieri, il consigliere regionale Samuele Astuti e la vicesegretaria nazionale dei Giovani democratici Tiziana Elli.
Gabrielli, prefetto e alto dirigente dello Stato, ha guidato la Polizia di Stato dopo una lunga carriera ai vertici delle istituzioni della sicurezza, che lo ha visto anche alla guida della Protezione civile e, più recentemente, nel ruolo di sottosegretario con delega all’intelligence. L’ingresso è libero.
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