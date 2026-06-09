Fratelli d’Italia chiede un ufficio postale mobile a Sesto Calende durante i lavori di ristrutturazione

Fratelli d’Italia chiede di garantire la continuità dei servizi durante la chiusura temporanea dell’ufficio postale di Sesto Calende. La proposta è stata presentata dai consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Mario Boatto e Marco Limbiati al consiglio comunale di Sesto Calende, in forma di mozione, vale a dire una proposta di presa di posizione del consiglio.

Il documento nasce in vista dei lavori di ristrutturazione previsti nell’ambito del progetto nazionale Polis, che interesseranno l’ufficio postale di Sesto Calende e ne comporteranno la chiusura temporanea.

Nella mozione viene evidenziato come molti utenti continuino a utilizzare i servizi allo sportello e come, in passato, fosse già stata avanzata la richiesta di ampliare gli orari di apertura dell’ufficio. Fratelli d’Italia richiama inoltre l’esperienza di altri Comuni coinvolti nel Progetto Polis, dove le chiusure temporanee si sono in alcuni casi protratte oltre le previsioni iniziali (ad esempio a Ferno, dove la sindaca ha alzato la voce).

Tra le preoccupazioni espresse vi sono i disagi che potrebbero derivare dal trasferimento dei servizi negli uffici postali dei comuni vicini, come Vergiate e Taino. Una situazione che, secondo i proponenti, potrebbe creare difficoltà soprattutto per chi si reca abitualmente all’ufficio di Sesto Calende per il ritiro della pensione o per lo svolgimento di pratiche ordinarie, ma anche per attività economiche e professionisti.

Con la mozione il consiglio comunale viene chiamato a impegnare il sindaco Elisabetta Giordani e la giunta ad avviare un confronto con Poste Italiane per ottenere informazioni puntuali sui tempi di chiusura e sulle modalità di accesso ai servizi alternativi. Viene anche chiesto un vademecum informativo per i cittadini, l’attivazione di eventuali forme di supporto per le persone più fragili e, soprattutto, la richiesta formale a Poste Italiane di installare un ufficio postale mobile sul territorio comunale per tutta la durata dei lavori.

La mozione chiede anche il coinvolgimento delle istituzioni del territorio a sostegno della richiesta e la presentazione periodica di aggiornamenti al Consiglio comunale sugli sviluppi delle interlocuzioni con Poste Italiane.

«La tutela dei servizi essenziali rappresenta un interesse dell’intera comunità cittadina e prescinde dalle appartenenze politiche», si legge nelle conclusioni del documento, con l’auspicio che tutte le forze presenti in aula possano condividere l’obiettivo di garantire continuità e accessibilità ai servizi postali durante il periodo di chiusura dell’ufficio di Sesto Calende.