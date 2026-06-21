A Sesto Calende Fratelli d’Italia chiede il ripristino del parco giochi alla Marna. La maggioranza: “Curioso, si sono candidati con chi l’ha spostato”

Dalle rive del Ticino riemerge una vecchia questione legata al fu parco giochi della Marna (nella foto copertina), che riaprire i faldoni della passata gestione della città.

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Marco Limbiati e Mario Boatto, hanno depositato una mozione formale indirizzata al sindaco Elisabetta Giordani e al presidente dell’assise Pietro Ferrario per chiedere il ripristino dell’area ludica nella sua collocazione storica sul lungofiume, praticamente di fronte a dove oggi sorge la nuova sala civica. La mozione di Fratelli d’Italia, inviata per conoscenza anche al Consiglio Comunale dei Ragazzi, rileva che lo spostamento delle strutture nell’area picnic, avvenuto a causa del cantiere del complesso Marna-Canottieri, ha penalizzato i frequentatori della zona dal momento che risulterebbe risulta «meno accessibile e meno attrattiva rispetto alla precedente». Nelle conclusioni della mozione, i firmatari sostengono l’urgenza dell’intervento: «Restituire un parco giochi alla Marna non significa semplicemente ricollocare alcune attrezzature ludiche. Significa restituire alle famiglie uno spazio che per anni ha rappresentato un luogo di incontro, di serenità e di crescita per tanti bambini».

La replica della lista di maggioranza Sesto Futura non s’è fatta attendere e ha portato con sé una ricostruzione storica e sposta l’attenzione sulle responsabilità politiche delle scelte passate. L’area verde originaria venne infatti realizzata subito tra il 2022 e il 2023 dalla giunta di centrodestra guidata da Giovanni Buzzi, formata da Lega e Forza Italia. Per dovere di cronaca: Fratelli d’Italia si candidò insieme a Lega e Forza Italia per le elezione di giugno 2024 sotto il nome Siamo Sestesi, salvo poi staccarsi dalla coalizione nel settembre dello stesso anno.

In quel periodo, il gruppo Insieme per Sesto e, va riconosciuto, Sesto 2030, oggi confluiti in Sesto Futura, dai banchi della minoranza avevano condotto più di una battaglia – addirittura fu aperto un ampio dossier di 47 pagine sullo stato dell’arte di tutti i parchi giochi– per “difendere” lo spazio prima del trasferimento. Oggi la maggioranza ricorda allora come il trasferimento avvenne nel 2023 sotto la giunta di centrodestra sindaco Buzzi, che scelse di trasferire l’area per i bambini di qualche centinaio di metri come contromisura dei cantieri per la Nuova Marna.

I rappresentanti di Sesto Futura rimarcano questo passaggio con una nota ufficiale: «È vero: Fratelli d’Italia non faceva parte di quella maggioranza amministrativa. Ma è altrettanto vero che, all’ultima tornata elettorale, ha scelto di presentarsi nella stessa lista (Siamo Sestesi, ndr.) e nello stesso progetto politico di chi quelle scelte le aveva assunte, sostenute e rivendicate». La lista civica definisce quantomeno curioso il tentativo dei consiglieri di minoranza di scaricare sulla giunta attuale il compito di rimediare a una situazione ereditata da decisioni assunte proprio dalla loro stessa area politica.

La maggioranza precisa inoltre che la pianificazione per gli spazi dedicati all’infanzia nel centro cittadino è già definita attraverso un iter amministrativo concreto. All’interno della convenzione urbanistica approvata dall’aula per la riqualificazione dell’ex Q8, è previsto il vincolo di destinare una quota delle risorse derivanti dall’intervento alla creazione di un parco giochi di quartiere.