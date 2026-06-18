Freestyle, Harley e mototerapia: sul lungolago di Locarno arriva “Salta la Cena”

Una giornata sospesa tra l’adrenalina delle due ruote e l’impegno sociale. Sabato 20 giugno 2026, dalle ore 10:00 alle 23:00, Largo Zorzi a Locarno farà da cornice a “Salta la Cena 2026”, manifestazione benefica che unisce raduni motoristici, evoluzioni acrobatiche e iniziative di solidarietà sul lungolago della città ticinese.

L’evento, promosso da Rewind Project in collaborazione con diverse realtà locali (Ribo Solutions, Officina 989, K21 e Harlake), prevede l’accesso completamente gratuito a tutte le attività pomeridiane. Il ricavato delle iniziative della giornata sarà devoluto a Edela, associazione attiva nel sostegno e nella tutela degli orfani di femminicidio e delle famiglie affidatarie.

I raduni e il programma del pomeriggio

Il via ufficiale scatta alle ore 10:00 con il rombo dei partecipanti al motoraduno di Harley-Davidson, seguito mezz’ora più tardi dall’arrivo dell’autoraduno Jeep curato dal Jeep Club Switzerland, con equipaggi in arrivo sia dalla Svizzera che dall’Italia.

Nel corso del pomeriggio si alterneranno diversi momenti di spettacolo:

Ore 11:00: Musica dal vivo con i Mighty Mobile.

Ore 13:00: Primo Stunt Show su Harley-Davidson firmato da Samuele Colombo.

Ore 14:00: Sessione di Freestyle Motocross e Mototerapia, il progetto di inclusione ideato dal rider Vanni Oddera dedicato a ragazzi con disabilità. Insieme a lui si esibiranno Massimo Bianconcini, Francesco Buetto e Lele Freestyle.

Ore 14:30: Partenza del motogiro stradale per le Harley-Davidson.

Ore 15:30: Line dance con il gruppo SDDS Country.

Ore 17:00: Secondo show di Freestyle Motocross che vedrà l’ingresso in scena dell’ex campione del mondo MotoGP e Superbike Marco Melandri, testimonial dell’evento.

Ore 18:00: Chiusura del programma pomeridiano con lo Stunt Show motociclistico a cura di Officina 989.

La cena benefica e l’asta dei cimeli

Il momento centrale della raccolta fondi prenderà il via alle ore 20:00 con la cena benefica (l’unica attività per cui è richiesta la prenotazione). Durante la serata, i piloti di freestyle si esibiranno in evoluzioni aeree proprio sopra l’area dei tavoli.

Contestualmente si terrà l’Asta Benefica dei Campioni, all’interno della quale verranno messi all’incanto alcuni cimeli sportivi di rilievo, tra cui un casco autografato da piloti del motomondiale come Pecco Bagnaia e Pedro Acosta, oltre che da Melandri e dai rider presenti. Saranno battute anche una maglia ufficiale dell’Inter e una della Nazionale di calcio svizzera, entrambe autografate dai rispettivi giocatori.

Per partecipare alla cena è possibile riservare i posti tramite i canali ufficiali dell’organizzazione (sito internet www.rewindproject.ch o via email a rewindprojectch@gmail.com) oppure direttamente sul posto all’infopoint dell’evento fino a esaurimento delle disponibilità.