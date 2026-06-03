Fu tra i protagonisti dell’ospedale in Fiera al tempo del Covid: il professor Severgnini nominato Cavaliere della Repubblica

Il professor Paolo Severgnini, Direttore della Terapia Intensiva Cardiochirurgica di ASST Sette Laghi e docente all’Università degli Studi dell’Insubria, è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Il riconoscimento gli è stato conferito dal Prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello, nel corso delle celebrazioni per l’80° anniversario della Repubblica Italiana, tenutesi nell’Aula Magna dell’Università dell’Insubria.

Nelle motivazioni dell’onorificenza figurano l’impegno professionale in ambito clinico e accademico, il percorso di volontariato nella Croce Rossa Italiana. In particolare, è stato sottolineato il contributo offerto durante l’emergenza pandemica da Covid-19. In quei mesi drammatici, il professor Severgnini fu tra i protagonisti del coordinamento delle terapie intensive allestite presso la Fiera di Milano e partecipò attivamente alle Unità di Crisi di ASST Sette Laghi, guidando équipe impegnate in condizioni di straordinaria pressione.

Nel ricevere il riconoscimento, Severgnini ha scelto di condividere idealmente questo traguardo con tutti coloro che hanno lavorato al suo fianco nei momenti più duri dell’emergenza sanitaria: medici, infermieri, studenti e operatori che, con competenza e dedizione, hanno garantito assistenza e cura ai pazienti. Un pensiero speciale è stato rivolto alla moglie Gabriella, per il sostegno offerto nel corso degli anni.

«L’emozione è stata forte, ma la memoria dei volti dei pazienti e dei loro familiari mi ha accompagnato anche in questa giornata così significativa», ha dichiarato il professore al momento della consegna.

Un riconoscimento che non appartiene soltanto a un individuo, ma restituisce dignità e visibilità a un’intera comunità di professionisti della salute che, nell’ora più difficile, non si sono mai fermati.