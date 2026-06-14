Fuori pericolo i due uomini a bordo del velivolo precipitato a Lurate Caccivio
Sono un ticinese e un cittadino italiano di Roma, trasferiti in ospedali italiani. Feriti, non sono in immediato pericolo di vita
Sono fuori pericolo i due uomini rimasti feriti nell’incidente aereo avvenuto nel pomeriggio di sabato 13 giugno a Lurate Caccivio, nel Comasco, a pochi chilometri dal confine con la Svizzera.
Si tratta di un cittadino ticinese di 54 anni e di un uomo di 58 anni, originario di Roma ma residente in Svizzera. Dopo l’impatto entrambi sono stati soccorsi e trasportati in ospedale: uno è ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano, l’altro all’ospedale di Circolo di Varese. Le loro condizioni, secondo quanto emerso nelle ultime ore, non destano preoccupazione: sono feriti ma non in pericolo di vita.
L’incidente si è verificato poco dopo le 16.30 di sabato, quando il velivolo è precipitato in un campo agricolo nel territorio di Lurate Caccivio. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco, i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine (qui le foto dell’intervento).
Il mezzo coinvolto è un Sonaca S201, un piccolo aereo da turismo biposto impiegato soprattutto per l’addestramento al volo. Il velivolo era decollato nella mattinata da Locarno con destinazione Albenga, in Liguria. Lo schianto è avvenuto durante il viaggio di rientro verso la Svizzera.
Resta ora da chiarire cosa abbia provocato la caduta dell’aereo. Saranno gli accertamenti tecnici e le indagini avviate dalle autorità competenti a ricostruire la dinamica dell’incidente e a individuare eventuali cause del guasto o dell’emergenza che ha costretto il pilota a tentare un atterraggio fuori pista.
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