Cade in moto sulla Statale verso Lavena Ponte Tresa, grave motociclista
È avvenuto alle 13.30 di lunedì, sul posto elisoccorso, ambulanza e vigili del fuoco
Grave incidente stradale sulla Statale 233, all’inizio della discesa verso Laveno Ponte Tresa, in territorio comunale di Cadegliano-Viconago.
Secondo le prime informazioni il motociclista è uscito di strada, senza scontro con altri veicoli.
L’allarme è scattato alle 13.30, sul posto sono intervenuti elisoccorso e ambulanza dell’Sos Cunardo, oltre a una squadra dei vigili del fuoco da Luino.
L’elicottero ha calato il medico sul posto (la foto è d’archivio). I soccorritori hanno iniziato sul posto le manovre di rianimazione.
Traffico bloccato sulla importante strada.
Sul posto anche i Carabinieri di Luino.
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