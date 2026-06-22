Cade in moto sulla Statale verso Lavena Ponte Tresa, grave motociclista

Grave incidente stradale sulla Statale 233, all’inizio della discesa verso Laveno Ponte Tresa, in territorio comunale di Cadegliano-Viconago.

Secondo le prime informazioni il motociclista è uscito di strada, senza scontro con altri veicoli.

L’allarme è scattato alle 13.30, sul posto sono intervenuti elisoccorso e ambulanza dell’Sos Cunardo, oltre a una squadra dei vigili del fuoco da Luino.

L’elicottero ha calato il medico sul posto (la foto è d’archivio). I soccorritori hanno iniziato sul posto le manovre di rianimazione.

Traffico bloccato sulla importante strada.

Sul posto anche i Carabinieri di Luino.