Futura Volley, Giada Di Mario affianca Scognamillo nel ruolo di libero
Accoppiata romana in seconda linea: «Tra noi sarà gemellaggio nel nome della Roma». Marchiaro la conosce bene: «Reattiva, intelligente e intraprendente»
Ventidue anni ma con un’esperienza pregressa già rilevante: Giada Di Mario è il nuovo libero della Futura Volley Giovani, sesto nome aggiunto alla rosa che da quest’estate sarà a disposizione di coach Michele Marchiaro. Romana, alta 1,80, cresciuta nel prolifico vivaio del Volleyrò, Di Mario ha già alle spalle due stagioni di Serie A1 a Pinerolo dopo le quali ha disputato lo scorso campionato a Offanengo, in A2.
Nel club piemontese la neo-cocca ha avuto proprio Marchiaro come allenatore: «Una giocatrice altamente reattiva, tatticamente intelligente e istintiva – la descrive Marchiaro – Ha una buona battuta e potrà essere utilizzata nel giro dietro, risultando un prezioso jolly. La vedremo spesso in campo, dove potrà riversare tutta la sua energia. Caratteristica che apprezzo molto assieme alla sua ironia e alla capacità di stare in gruppo, ma la sua dote più grande è l’intraprendenza».
Di Mario sarà il secondo libero della squadra e dividerà il ruolo con l’altra romana Serena Scognamillo, anche se – appunto – Marchiaro intende darle spazio lungo la stagione. A conferma delle parole del coach sulla sua efficacia al servizio, basta tornare all’esordio di Giada in Seria A1 a Pinerolo. Inserita con la maglia “normale”, appena messo piede in campo ha sparato un ace che ha strappato gli applausi del pubblico.
Interpellata sulla convivenza con Scognamillo, la nuova arrivata spiega: «Tra noi sarà senza ombra di dubbio un gemellaggio tifando la Roma! Inconcepibile essere romana e non essere romanista». Ex schiacciatrice, Di Mario ammette un po’ di nostalgia. «A volte sono nostalgica e mi manca attaccare, ma anche fare il libero, ruolo che ricopro da anni, non mi dispiace. Fare una gran difesa o un gran recupero equivale a un bel punto in attacco».
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