Gallarate sostiene gli oratori estivi: 37.500 euro ai dieci centri cittadini

L’amministrazione comunale di Gallarate conferma il proprio sostegno alle attività estive degli oratori cittadini. La giunta ha approvato una delibera che prevede l’assegnazione di contributi economici per complessivi 37.500 euro, destinati ai dieci oratori che organizzeranno le attività estive del 2026. A ciascuna realtà sarà riconosciuto un contributo di 3.750 euro.

Il provvedimento si inserisce nelle politiche di sostegno alle famiglie e ai giovani durante il periodo di chiusura delle scuole, riconoscendo il ruolo educativo e sociale svolto dagli oratori sul territorio.

«Sosteniamo attivamente le attività degli oratori cittadini perché siamo consapevoli del ruolo che hanno nel periodo di chiusura delle scuole», sottolinea l’assessora Claudia Mazzetti. «Le proposte estive rappresentano un’importante opportunità educativa, aggregativa e ricreativa per bambini e ragazzi, oltre a costituire un supporto concreto per le famiglie».

Accanto al contributo economico, il Comune ha accolto la richiesta della parrocchia di San Zenone di Crenna concedendo gratuitamente l’utilizzo delle palestre della scuola primaria Marconi e della scuola secondaria di primo grado Ponti nelle giornate dell’11, 18 e 25 giugno e del 2 e 9 luglio, dalle 14.30 alle 16.30, per lo svolgimento delle attività dell’oratorio estivo.

Sarà inoltre possibile utilizzare gli spazi esterni del parco di Villa Delfina nelle medesime giornate, ampliando così le opportunità educative e ricreative a disposizione dei ragazzi.