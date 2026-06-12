Gemonio, inizia il terzo mandato di Lucchini. Sgarbossa nuovo vicesindaco

Con il consiglio comunale di giovedì 11 giugno, ha preso ufficialmente il via il terzo mandato da sindaco di Gemonio per Samuel Lucchini, 46 anni, e per la compagine “Impegno civico” che amministra il paese dal 2015 senza interruzioni.

La seduta pubblica è servita a dare il benvenuto ai nuovi consiglieri (la metà è all’esordio: Boschini, Galici, Ley, Martino e Reggiori) e per nominare la giunta che affiancherà Lucchini nel prossimo quinquennio e che sarà diversa dalle precedenti.

Vicesindaco sarà il più giovane del gruppo, Francesco Sgarbossa, che sarà anche assessore a programmazione economica, lavori pubblici e urbanistica. L’altro assessorato è stato assegnato a Irene Visconti che sovrintenderà alle politiche educative continuando il percorso fatto in questi anni. In un momento importante, visto che nei prossimi mesi sarà attivato il nuovo asilo nido comunale costruito con i fondi del PNRR accanto alle scuole elementari.

L’ex vicesindaco, Luca Magnani (che è stato “mister preferenza” con 79 voti, tre in più di Sgarbossa), si occuperà di turismo, commercio, marketing territoriale, transizione ecologica, qualità urbana e manutenzioni. Il veterano Francesco Riva, anch’egli già vicesindaco nel primo mandato di Lucchini, avrà la delega alla valorizzazione del patrimonio artistico e alla rete di lettura, mentre un nuovo ingresso in consiglio, Pierre Ley, sarà direttamente delegato alla cultura.

Tra chi è in consiglio da tempo anche Roberto Ronzani alle politiche tributarie, economia circolare e servizi ambientali. A completare l’elenco delle deleghe ci sono quelle alle politiche sociali (Antonella Galici), a sicurezza urbana e protezione civile (Mauro Reggiori), a politiche giovanili, creatività e promozione sportiva (Luisa Martino) e infine a inclusione, aggregazione sociale ed eventi (Valentina Boschini).