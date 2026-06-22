Gemonio, la banda apre la festa di San Pietro. Martedì 23 il convegno internazionale su Ratzinger
Il consueto concerto del Corpo Musicale di lunedì 22 (ore 21) dà il via alla celebrazione del patrono. Martedì uno dei pochi eventi annuali nel mondo della Fondazione Ratzinger e dedicato a Papa Benedetto
Prende il via questa sera – lunedì 22 giugno – la tradizionale Festa di San Pietro a Gemonio, dedicata al patrono e alla chiesa romanica e monumento nazionale che si trova accanto al crocevia tra la statale Varese-Laveno e la provinciale diretta a Besozzo. In questo periodo, tra l’altro, si sono conclusi i lavori di sistemazione del viale di accesso effettuati dal Comune. (foto di Ulisse Piana).
Come di consueto, l’apertura è dedicata al Corpo Musicale Gemoniese che ha in San Pietro una tappa fissa del tradizionale tour nei cortili e nelle piazze del paese. Il concerto è previsto per lunedì alle 21; nelle precedenti settimane la banda diretta dal maestro Ancelotti ha suonato nelle altrettanto suggestive cornici del Museo Salvini e del Museo Bodini.
L’appuntamento di maggior profilo della settimana è però previsto per la sera di martedì 22 giugno alle 21: in programma c’è il convegno internazionale organizzato con la Fondazione Ratzinger in vista del centenario della nascita di papa Benedetto XVI che cadrà nel 2027. Il convegno è particolarmente importante perché la Fondazione che ha sede a Roma ha programmato soltanto dieci eventi in tutto il mondo (tra Roma, Parigi, Bogotà, Minneapolis, Vienna, Almeria, Nairobi…) e Gemonio è uno di questi.
Alla chiesa di San Pietro arriveranno il presidente della Fondazione Ratzinger, don Roberto Regoli, e il curatore dell’opera omnia del pontefice tedesco, il professorPietro Luca Azzaro. Di altrettanto alto livello il moderatore dell’incontro, il professor Lorenzo Ornaghi, già rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Il tema prescelto è “Joseph Ratzinger-Benedetto XVI: eredità e attualità a cento anni dalla nascita”; l’ingresso è libero.
Ancora musica per la serata di giovedì 25 giugno (sempre alle 21) quando a San Pietro ci sarà il concerto dei Soprani del Teatro alla Scala con accompagnamento di pianoforte. In questa occasione l’organizzazione è curata dalla Pro Loco di Gemonio insieme alla parrocchia e alla comunità pastorale.
Infine domenica 28 giugno il momento più legato alla liturgia. Alle ore 10 prenderà il via la processione dalla chiesa parrocchiale (in piazza della Vittoria) che attraverserà una parte del paese per concludersi a San Pietro dove sarà celebrata la messa domenicale. Al termine è previsto un aperitivo per tutti i partecipanti.
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