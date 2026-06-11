Giannino Landoni “esempio straordinario di successo imprenditoriale e umano”

Tutto è pronto a Fagnano Olona per l’intitolazione viaria a Giannino Landoni, l’imprenditore che ha esportato nel mondo 3000 macchine trapuntatrici e da ricamo. Una straordinaria affermazione che sarà sottolineata dal prefetto Pasquariello che ha emanato un apposito decreto onorando cosi la memoria di un grande operatore economico che ha contribuito a valorizzare il Made In Italy.

Anche il sindaco Baroffio ha diffuso un comunicato per evidenziare che «con l’intitolazione di una via a Giannino Landoni, la comunità di Fagnano Olona rende omaggio a un uomo che ha saputo trasformare il talento, il lavoro e la determinazione in un esempio straordinario di successo imprenditoriale e umano. Fondatore della Meca Spa, azienda che ha portato nel mondo l’eccellenza del meccanotessile italiano attraverso migliaia di macchine esportate e numerosi brevetti internazionali, Giannino Landoni ha rappresentato al meglio i valori del fare impresa: innovazione, coraggio e visione».

La sua storia – ha ricordato il sindaco – è quella di una generazione che, con sacrificio e intraprendenza, ha contribuito alla crescita economica del nostro Paese e allo sviluppo del territorio. Accanto ai risultati imprenditoriali, va ricordata la sua profonda sensibilità sociale. Con discrezione e generosità, ha sostenuto nel tempo realtà, enti e iniziative impegnate nel campo della solidarietà e del bene comune. Dedicargli una via significa custodire la memoria di un cittadino che ha lasciato un segno concreto nella vita economica e sociale della nostra comunità. È anche un messaggio rivolto alle giovani generazioni: l’impegno, la passione e la responsabilità possono costruire percorsi capaci di lasciare un’eredità duratura.

«Fagnano Olona – conclude Baroffio – oggi esprime riconoscenza e orgoglio per un uomo che ha onorato il nome del nostro territorio in Italia e nel mondo».

Prosegue così l’ideale collegamento con la mission del pioniere dell’esportazione italiana che Luigi Einaudi ha ricordato nel mirabile saggio “Un principe mercante” e che l’Associazione Dell’Acqua rilancia con qualificati eventi sul territorio dal 1993.