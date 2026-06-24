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Giorgio Binda alla guida della Fondazione IDI: “Più territorio, formazione e competenze per le imprese”

Già vicepresidente di Confapi Varese, Binda guiderà l’Istituto Dirigenti Italiani nel triennio 2026-2029 con l’obiettivo di rafforzare il rapporto tra imprese, manager e territori

giorgio binda

Giorgio Binda, già vicepresidente di Confapi Varese, è il nuovo presidente della Fondazione IDI – Istituto Dirigenti Italiani per il triennio 2026-2029. La nomina segna una fase di continuità e rinnovamento per l’ente, con l’obiettivo di rafforzare il legame con i territori, sostenere la formazione manageriale e sviluppare nuovi servizi per imprese e dirigenti.

Binda succede a Eros Andronaco, che ha guidato la Fondazione nel precedente mandato e che nel nuovo Consiglio di amministrazione ricoprirà il ruolo di vicepresidente in rappresentanza di Federmanager, con delega ai rapporti con il territorio.

Una Fondazione sempre più vicina a imprese e manager

Nel suo intervento di insediamento, il neo presidente ha ringraziato il presidente uscente, il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei revisori, l’Osservatorio e i collaboratori della struttura per il lavoro svolto negli ultimi anni.

«Oggi raccogliamo un’eredità importante che ci permette di guardare al futuro con ambizione e spirito di squadra. Vogliamo una Fondazione sempre più protagonista nei territori, capace di rafforzare il rapporto con le associazioni Confapi e Federmanager, di avvicinare nuove imprese e nuovi manager e di costruire un dialogo stabile con il mondo universitario» – Giorgio Binda, presidente Fondazione IDI -.

Tra gli obiettivi indicati dal nuovo presidente ci sono la promozione di una cultura della formazione continua, l’investimento nelle competenze manageriali, l’innovazione e le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale.

Le linee strategiche del nuovo mandato

Il mandato 2026-2029 sarà orientato al consolidamento della presenza territoriale della Fondazione, al rafforzamento dei rapporti con il sistema universitario e allo sviluppo di percorsi formativi sempre più aderenti alle esigenze delle imprese e dei manager.

Tra le priorità figurano anche la valorizzazione delle competenze, la collaborazione tra gli enti del sistema Confapi e Federmanager e il percorso di innovazione organizzativa e digitale dell’Istituto.

Nel nuovo Consiglio di amministrazione, oltre a Giorgio Binda, Confapi ha designato Valeria Cardinali e Lucia Cristina Piu. Federmanager conferma il proprio rappresentante Alberto Zanobini e affida a Eros Andronaco il ruolo di vicepresidente con delega ai rapporti territoriali.

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Pubblicato il 24 Giugno 2026
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