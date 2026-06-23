Giorgio Roncari da barbiere di Cuvio a custode della memoria: «Raccontare un paese significa non lasciare che le storie vadano perdute»

Ogni giovedì i suoi lettori aspettano una nuova storia, un “Fregüj de Cüvi“, una briciola di memoria capace di riportare alla luce personaggi, aneddoti e vicende della Valcuvia. Giorgio Roncari, cuviese, ha trasformato una passione nata ascoltando i racconti degli anziani in un vero progetto di divulgazione storica, prima sui social e poi in due volumi che raccolgono decine di storie del territorio.

Come nasce il desiderio di raccontare un paese?

«È una passione che mi porto dentro da sempre. Da ragazzo ascoltavo i racconti degli anziani, le storie di Garibaldi, di Vigilio Savini, degli emigranti, della guerra. Poi il mio lavoro di parrucchiere mi ha aiutato tantissimo. Il negozio era un luogo dove le persone si confidavano e raccontavano episodi della loro vita. Se dimostri interesse, la gente ti apre un mondo. Io ho cercato di raccogliere tutto questo e di trasformarlo in racconti, verificando sempre ciò che mi veniva detto.»

Nei suoi libri convivono episodi curiosi e pagine molto drammatiche della storia locale. Come sceglie gli argomenti?

«Cerco un equilibrio. Mi piace raccontare gli episodi divertenti, le leggende, i personaggi caratteristici, ma sento anche il dovere di conservare la memoria di eventi importanti. Ho dedicato molto tempo alla ricostruzione della Battaglia di San Martino e della Resistenza, parlando anche con testimoni diretti. Sono storie che non devono essere dimenticate perché fanno parte dell’identità della nostra valle.»

Perché ha scelto di intitolare i suoi libri “Fregüj de Cüvi”, utilizzando il dialetto?

«Perché “fregüj de Cüvi” significa briciole e rende bene l’idea di piccoli frammenti di memoria. Il dialetto è una lingua straordinaria: ha meno sinonimi dell’italiano, ma riesce a esprimere concetti che spesso in italiano richiedono molte più parole. Oggi purtroppo si parla sempre meno. Non credo che si possa insegnare davvero a scuola se non viene più utilizzato in famiglia. È una lingua che vive solo se viene parlata.»

Lei utilizza Facebook per pubblicare ogni settimana le sue storie. Si sarebbe mai immaginato, anni fa, di diventare un narratore anche sui social?

«Assolutamente no. Quando sono nato non c’era nemmeno la televisione. Però bisogna stare al passo con i tempi. Ho iniziato pubblicando qualche racconto ogni tanto, poi durante il periodo del Covid ho deciso di essere più costante e ogni giovedì è diventato un appuntamento fisso. I social permettono di raggiungere tante persone e, soprattutto, tanti giovani che magari scoprono così vicende del territorio che non conoscevano.»

Le sue storie nascono più dalle ricerche storiche o dai racconti raccolti tra la gente?

«Sono due percorsi diversi ma complementari. Quando ricostruisco un fatto storico devo consultare documenti, verificare fonti e dedicare molto tempo alla ricerca. Quando invece parto da un ricordo o da una confidenza raccolta in paese, c’è comunque un lavoro di verifica, ma posso permettermi una narrazione più leggera, spesso con un finale ironico o aperto.»

Nei suoi libri si incontrano emigranti, amministratori, personaggi famosi e semplici abitanti. Chi la affascina di più?

«Tutti. Da una parte ci sono figure importanti come Francesco Zaffrani o Vigilio Savini, che hanno lasciato un segno nella storia. Dall’altra ci sono i personaggi di paese, quelli che magari non sono mai finiti sui libri di storia ma che tutti ricordano con affetto. Anche loro raccontano un’epoca.»

Sta già pensando a un terzo volume?

«Sì. In realtà continuo a scrivere ogni settimana, quindi il materiale cresce continuamente. Quando avrò raggiunto un numero sufficiente di racconti nascerà anche il terzo libro. Le storie non finiscono mai.»

Che consiglio darebbe a un giovane che vuole raccontare il proprio territorio?

«Di osservare, ascoltare e avere curiosità. Oggi gli strumenti non mancano: internet e i social permettono a chiunque di farsi conoscere. L’importante è non smettere di cercare le fonti e non delegare tutto alla tecnologia. L’intelligenza artificiale può aiutare a correggere un testo, ma le emozioni, i ricordi e la passione devono essere sempre di chi scrive.»