Giornata degli Oceani, Plastic Free rimuove 12 tonnellate di rifiuti dall’ambiente in tutta Italia
Quasi 120 appuntamenti nel fine settimana e circa 2.000 volontari impegnati in città, spiagge e parchi. Raccolti anche centinaia di migliaia di mozziconi di sigaretta
In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, celebrata l’8 giugno, Plastic Free Onlus ha reso noto il bilancio della mobilitazione nazionale organizzata nel fine settimana del 6 e 7 giugno contro l’abbandono di mozziconi di sigaretta e rifiuti nell’ambiente.
Sono stati quasi 120 gli appuntamenti promossi in tutta Italia, con la partecipazione di circa 2.000 volontari impegnati in spiagge, parchi, piazze, aree verdi e lungo corsi d’acqua. Complessivamente sono stati rimossi dall’ambiente circa 12mila chilogrammi di rifiuti, evitando che plastica, mozziconi e altri materiali raggiungessero tombini, fiumi e mari.
L’iniziativa, lanciata in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente del 5 giugno e conclusa simbolicamente alla vigilia della ricorrenza dedicata agli oceani, aveva come slogan “Il pianeta non è un portacenere”. Al centro della campagna la sensibilizzazione sul problema dei mozziconi di sigaretta, tra i rifiuti più diffusi e spesso sottovalutati.
Durante le attività sono state raccolte diverse centinaia di chilogrammi di mozziconi (foto). Secondo Plastic Free, 150 chilogrammi equivalgono a circa 500mila filtri sottratti all’ambiente. I filtri delle sigarette sono infatti composti da acetato di cellulosa, una plastica sintetica che può impiegare oltre dieci anni per degradarsi, trasformandosi in microplastiche e nanoplastiche.
«Ogni rifiuto tolto dall’ambiente è un rifiuto in meno che può finire in mare», ha dichiarato Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus. «I risultati ottenuti dimostrano che esiste un’Italia pronta a impegnarsi concretamente per la tutela dell’ambiente, ma serve anche un cambiamento culturale che punti su educazione, controlli e maggiore responsabilità individuale».
Plastic Free, attiva dal 2019 nella lotta all’inquinamento da plastica, proseguirà nelle prossime settimane con nuove iniziative di sensibilizzazione, attività nelle scuole e giornate di raccolta dei rifiuti.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Tommaso Guidotti su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
Fabio Rocchi su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
principe.rosso su Ragazzini spaccano con un martelletto il vetro di un autobus di Autolinee Varesine, l'azienda: "Siamo esasperati"
robertolonate su Cade da un'impalcatura in un cantiere a Tradate, operaio soccorso dai vigili del fuoco
SABY24 su I genitori di un bimbo sono sordi, a Cocquio Trevisago una classe impara la lingua dei segni per la recita di fine anno
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.