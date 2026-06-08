Giornata degli Oceani, Plastic Free rimuove 12 tonnellate di rifiuti dall’ambiente in tutta Italia

In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, celebrata l’8 giugno, Plastic Free Onlus ha reso noto il bilancio della mobilitazione nazionale organizzata nel fine settimana del 6 e 7 giugno contro l’abbandono di mozziconi di sigaretta e rifiuti nell’ambiente.

Sono stati quasi 120 gli appuntamenti promossi in tutta Italia, con la partecipazione di circa 2.000 volontari impegnati in spiagge, parchi, piazze, aree verdi e lungo corsi d’acqua. Complessivamente sono stati rimossi dall’ambiente circa 12mila chilogrammi di rifiuti, evitando che plastica, mozziconi e altri materiali raggiungessero tombini, fiumi e mari.

L’iniziativa, lanciata in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente del 5 giugno e conclusa simbolicamente alla vigilia della ricorrenza dedicata agli oceani, aveva come slogan “Il pianeta non è un portacenere”. Al centro della campagna la sensibilizzazione sul problema dei mozziconi di sigaretta, tra i rifiuti più diffusi e spesso sottovalutati.

Durante le attività sono state raccolte diverse centinaia di chilogrammi di mozziconi (foto). Secondo Plastic Free, 150 chilogrammi equivalgono a circa 500mila filtri sottratti all’ambiente. I filtri delle sigarette sono infatti composti da acetato di cellulosa, una plastica sintetica che può impiegare oltre dieci anni per degradarsi, trasformandosi in microplastiche e nanoplastiche.

«Ogni rifiuto tolto dall’ambiente è un rifiuto in meno che può finire in mare», ha dichiarato Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus. «I risultati ottenuti dimostrano che esiste un’Italia pronta a impegnarsi concretamente per la tutela dell’ambiente, ma serve anche un cambiamento culturale che punti su educazione, controlli e maggiore responsabilità individuale».

Plastic Free, attiva dal 2019 nella lotta all’inquinamento da plastica, proseguirà nelle prossime settimane con nuove iniziative di sensibilizzazione, attività nelle scuole e giornate di raccolta dei rifiuti.