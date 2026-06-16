Giornata del Medico a Villa Cagnola: veterani e neolaureati sul palco delle premiazioni

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con la Giornata del Medico, promossa dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Varese. L’evento si terrà venerdì 19 giugno dalle 17.30, nella cornice di Villa Cagnola a Gazzada Schianno, e vedrà protagonisti in modo particolare sia i medici che celebrano i cinquant’anni dalla laurea sia i giovani professionisti neolaureati entrati recentemente nella professione.

Il passaggio di testimone tra generazioni

La cerimonia si aprirà con i canti del Coro dell’Università dell’Insubria e con i saluti della presidente dell’Ordine dei Medici di Varese, Giovanna Beretta, e della rettrice dell’Università dell’Insubria, Maria Pierro. Momento centrale della manifestazione sarà la premiazione di 87 medici che festeggiano i 50 anni di laurea, tra cui 20 donne, e di 118 medici neolaureati nel corso del 2025.

«In questo incontro – spiega la presidente Beretta – avviene un ideale passaggio di testimone tra medici con grande esperienza, maturata in 50 anni di laurea, e giovani camici bianchi che, terminata la formazione, muovono i primi passi nel mondo sanitario. Con l’esperienza e la professionalità dei primi, e con l’entusiasmo e l’attenzione alle nuove sfide dei secondi, possiamo guardare al futuro con giustificata fiducia e consapevolezza».

Tra innovazione e valori umani

La presidente dell’Ordine ha sottolineato anche il significato simbolico dell’iniziativa, che ogni anno riunisce diverse generazioni di professionisti della sanità. «Con la Festa del Medico vogliamo testimoniare, ancora una volta, la nostra fedeltà a un’idea del medico come figura capace di coniugare la rivoluzione terapeutica più recente con le radici umane, eterne e profonde, che da sempre ne guidano il cammino, un cammino che non si ferma mai e che procede sempre al fianco del paziente».

Spazio a cultura e musica

La manifestazione non sarà dedicata soltanto ai riconoscimenti professionali. Nel corso del pomeriggio sono infatti previsti momenti culturali e musicali, con la lettura di una storia comica dello scrittore francese Daniel Pennac e un’esibizione dedicata alle arie d’opera. La giornata si concluderà con il tradizionale “Gaudeamus Igitur”, il canto universitario che sarà eseguito da tutti i partecipanti riuniti a Villa Cagnola.

I medici premiati per i 50 anni dalla laurea

Luigi Adorno, Luciana Alchieri, Chiara Ambrosoli, Fakri Assadi, Riccardo Baj Rossi, Maria Pia Balzarini, Mario Barel, Anna Maria Bernasconi, Massimo Besnati, Carlo Bianchi, Maria Luigia Bienati, Giorgio Bisaccia, Massimo Boghi, Elena Teresina Bossi, Giuseppina Bossi, Ignazio Brambilla Pisoni, Maria Vittoria Broglio, Guido Brugnoni, Roberto Caldera, Giuseppe Calveri, Flavio Candiani, Daniela Cassani, Carlo Pinuccio Castiglioni, Gabriele Castiglioni, Giorgio Castiglioni, Carlo Cella, Daniele Cividini, Antonio Colicchia, Emilio Enrico Colombo, Anna Maria Crespi, Adriana Crosta, Salvatore Cuffari, Aurelio Cugno Garrano, Nino De Casa, Marilena Ermolli, Giulio Fana, Paolo Ferioli, Claudio Maria Ferrari, Enrico Ferrario, Viviana Ferrario, Marinella Foglia, Diego Folcia, Pier Mario Forni, Andrea Fraschini, Maria Teresa Gabaglio, Massimo Galli, Angelo Ghezzi, Marco Ghignone, Marisa Giani, Pietro Guglielmin, Renzo Gullotta, Giorgio Limonta, Maurizio Listorti, Fiorenzo Membrini, Maurizio Mentasti, Rosetta Mietto, Orlando Monelli, Gianfranco Morganti, Francesco Ossola, Massimo Pacchiarini, Massimo Palatini, Claudio Pasquali, Paolo Pavan, Giovanni Pedroni, Armando Perazzoli, Graziano Pozzoli, Pasquale Premoli, Ambrogina Primi, Roberto Pucci, Giampiero Puricelli, Roberto Puricelli, Marco Realini, Fabio Repossi, Maurizio Rondena, Stefano Rossetti, Giuseppe Ruocco, Alessandro Salvatoni, Antonio Satta, Laura Taubert, Dante Tomassetti, Elena Santina Tonello, Roberto Tramontano, Giovanni Trapani, Sergio Tredici, Carluigi Turconi, Luigi Vigilante, Valerio Mario Vigoni.

I neolaureati premiati

Ginevra Alesina, Rachele Altavilla, Alexandra Andreescu, Elisa Andriollo, Francesco Baffari, Anahid Balian, Stefano Baratelli, Emanuela Basciu, Martina Bassetti, Roberta Belleri, Aldo Berini, Sara Bernini, Beatrice Berretta, Clara Bianchi, Camilla Bodio, Filippo Bosetti, Valentina Bottaro, Francesca Brugnoni, Lisa Caldera, Chiara Calzavara, Cecilia Campanini, Alessandro Canazza, Alessandro Cantoni, Beatrice Capisani, Simone Caputo, Erica Carabelli, Andrea Carella, Micaela Carlotto, Eleonora Cartabia, Alessandro Castiglioni, Arianna Casula, Arianna Cattaneo, Giulia Cecchin, Andrea Cerri, Anna Cervellin, Marco Cherubin, Alessia Chiarini, Simone Codega, Chiara Colombo, Beatrice Conca, Elisa Cozzi, Giorgio Crespi, Greta Cristiano, Valeria D’Aniello, André De Carvalho Affonso, Elena De Giorgi, Francesca Dell’Acqua, Emirjeta Demishaj, Chiara Donati, Marco Dondi, Irene Doria, Lucia Farina, Laura Fischi, Francesca Fumagalli, Vittorio Gallivanone, Andrea Gangi, Irene Genna, Andrea Gennari, Matteo Gianferrari, Chiara Giuffrida, Sarah Ispanya Yaqo Hido, Norbert Gabriel Kereszteny, Alessandro Lama, Beatrice Lattanzi, Sofia Loudaini, Federico Macchi, Dario Maggioni, Nicolò Malnati, Enrica Mandruzzato, Giovanna Mantica, Francesca Maretti, Erlis Meneri, Matteo Miglierina, Letizia Moggia, Olena Molchanova, Giulia Montorsi, Tudor Popa Munaro, Gabriele Napoletano, Carola Nasta, Lionel Claude Tekinmo Ndengoue, Elsa Nikaj, Alessandra Papisca, Erica Paulovich, Massimo Pelozzi, Sanduni Ramesha Harshi Liyanage Perera, Giulia Petrin, Silvia Pinzan, Giacomo Piotti, Riccardo Piscia, Elisa Pomarico, Valerica Realini, Michela Righetto, Cristian Rizzi, Sara Rizzi, Veronica Robustelli, Giulia Rondelli, Gaia Rossi, Giulia Savio, Alessia Schiavini, Pier Giorgio Senaldi, Ines Skuqi, Ludovica Soccini, Chiara Spertini, Pietro Taffuri, Elisa Tang, Veronica Terrasi, Alessandro Tricarico, Oksana Tsyganchuk, Elisabetta Tudori, Giuliana Valori, Thomas Vanzulli, Riccardo Salvatore Varnelli, Vivien Vescovi Frolichsthal, Iva Xhaferi, Matilde Zaffaroni, Maria Zanarella.