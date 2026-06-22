Giornata mondiale dedicata alla SLA, Aisla unisce l’Italia nel segno del fiordaliso blu

Dalle Alpi alla Sicilia, passando per piazze, ospedali, teatri e centri clinici, l’Italia ha celebrato il Global Day ALS/MND 2026, la Giornata mondiale dedicata alla Sla, promossa nel nostro Paese da Aisla, l’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica.

Nel fine settimana del solstizio d’estate decine di iniziative hanno coinvolto cittadini, famiglie, volontari e istituzioni con un obiettivo comune: sensibilizzare sull’importanza della ricerca, dell’assistenza e della vicinanza alle persone che convivono con la malattia. Tra gli appuntamenti organizzati figurano eventi sportivi, spettacoli, camminate solidali, incontri informativi e momenti di aggregazione in diverse regioni italiane.

L’evento simbolo dell’edizione 2026 si è svolto a Piombino, con la diciottesima edizione di “Thalas – Mare e Vento. Il Grande Abbraccio”, che ha portato in mare persone con SLA, familiari e volontari in una giornata dedicata all’inclusione e alla partecipazione.

«Quando comunità diverse si riconoscono parte della stessa storia, accade qualcosa di straordinario» ha detto Fulvia Massimelli, presidente nazionale di AISLA, sottolineando il valore di una rete che coinvolge famiglie, professionisti, istituzioni e cittadini.

Il simbolo della giornata è stato il fiordaliso blu, emblema internazionale della comunità SLA, che ha accompagnato le iniziative organizzate in tutta Italia per ricordare che nessuno deve affrontare la malattia da solo.