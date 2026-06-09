Giornate dell’Archeologia: a Castiglione Olona un pomeriggio alla scoperta dei segreti di Palazzo Branda

In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia (GEA) in Valle Olona, in programma nel fine settimana del 13 e 14 giugno, il Comune di Castiglione Olona promuove un evento speciale volto a svelare gli aspetti meno noti e più intimi della sua celebre dimora quattrocentesca.

Nella giornata di domenica 14 giugno 2026, le sale del Museo Civico ospiterà l’iniziativa “Un pomeriggio tra Rinascimento e archeologia a Palazzo Branda Castiglioni”.

Gli affreschi toscani e l’archeologia dell’edilizia

A partire dalle ore 16:00, i visitatori avranno la possibilità di immergersi nella bellezza degli ambienti quattrocenteschi del palazzo, universalmente noto per i cicli di affreschi di scuola lombarda e per i capolavori dei maestri toscani Masolino da Panicale e Lorenzo di Pietro, detto “il Vecchietta”.

Il percorso guidato di questa domenica speciale, tuttavia, non si limiterà alla sola ammirazione della componente storico-artistica. L’obiettivo della visita sarà infatti quello di “interrogare” le strutture stesse dell’edificio per comprendere come le mura di questo antico palazzo siano state trasformate, modellate e riutilizzate nel corso dei secoli.

L’analisi del cippo romano e delle murature

Ad accompagnare il pubblico in questo itinerario focalizzato sui dettagli strutturali sarà l’archeologo e specialista dottor Nicola Ferrario. Sotto la sua guida, l’attenzione dei partecipanti si sposterà su elementi che spesso sfuggono all’occhio del visitatore distratto.

In particolare, verranno analizzati:

Il celebre cippo romano conservato all’interno della “Sala dei Capitelli”.

I segreti dell’archeologia dell’edilizia storica, mostrando dal vivo come la stratificazione delle antiche murature e le diverse tecniche costruttive possano raccontare l’evoluzione tecnica e i passaggi di proprietà della dimora nel tempo.

Informazioni utili e modalità di prenotazione

L’appuntamento culturale è incluso direttamente nel costo ordinario del biglietto d’ingresso al museo, fissato a 6,00 euro.

Per garantire il corretto svolgimento della visita e il rispetto della capienza delle sale, gli organizzatori comunicano che la prenotazione è obbligatoria. Per riservare il proprio posto è possibile utilizzare i seguenti contatti istituzionali:

Scrivere una email all’indirizzo: cultura@comune.castiglione-olona.va.it

Telefonare al numero di telefono 0331.858301, attivo dal martedì al sabato esclusivamente nelle fasce orarie 9:00-12:00 e 15:00-18:00.