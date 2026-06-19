Giovane in bicicletta investito a Castellanza finisce in ospedale in gravi condizioni

Un giovane di 24 anni che stava viaggiando a bordo di una bicicletta è stato travolto a Castellanza la sera di venerdì 19 giugno, riportando ferite gravi che hanno reso necessario il trasporto d’urgenza in ospedale.

L’incidente si è verificato intorno le 18:00 in via della Padella, nei pressi della rotatoria. Le condizioni del ciclista sono apparse subito gravi ai soccorritori, che lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano in elicottero.

I soccorritori hanno assistito anche un’altra persona coinvolta nell’incidente: una donna di 34 anni, trasportata all’ospedale di Legnano in codice verde.

Ad affiancare le operazioni di soccorso e svolgere i rilievi necessari, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale e i carabinieri di Busto Arsizio.