Giovani dal Portogallo al Varesotto con Erasmus+: «Un’esperienza che ci sta facendo crescere»

Un viaggio per conoscere nuove persone, sviluppare competenze sociali e costruire un’Europa più partecipata. È questo il cuore dell’esperienza raccontata nella trasmissione La materia del giorno, dove il giornalista Orlando Mastrillo ha intervistato due componenti di una delegazione di giovani portoghesi arrivati in Italia grazie a un progetto Erasmus+.

Ad accompagnarli Stefano Bottelli dell’associazione Stare Bene Insieme APS, partner dell’iniziativa che coinvolge l’organizzazione portoghese PASEC guidata da Abrao Acosta, una rete internazionale riconosciuta e premiata per il proprio lavoro nel campo dell’animazione sociale e della formazione giovanile.

Qualche mese fa avevamo già ospitato una delegazione da Villanova de Famalicao per parlare di invecchiamento attivo.

Un progetto per formare nuovi leader sociali

L’obiettivo dello scambio non è soltanto quello di favorire la mobilità internazionale, ma di offrire ai partecipanti strumenti per diventare protagonisti nelle proprie comunità. Attraverso attività di gruppo, momenti di confronto e percorsi di crescita personale, i giovani coinvolti vengono accompagnati nello sviluppo di competenze relazionali e organizzative che potranno essere messe al servizio di progetti sociali e iniziative locali. Un percorso che punta a formare cittadini attivi e futuri leader capaci di promuovere cambiamenti positivi nei contesti in cui vivono.

La scoperta del territorio italiano

Durante l’intervista le studentesse Eleonor e Rita hanno raccontato le impressioni raccolte nei primi giorni di permanenza in Italia. Le due giovani hanno espresso particolare apprezzamento per i paesaggi naturali scoperti durante il soggiorno, soffermandosi sulle bellezze del Piemonte e della Lombardia e sull’accoglienza ricevuta dai coetanei italiani. L’esperienza, hanno spiegato, rappresenta anche una sfida personale che permette di uscire dalla propria zona di comfort e confrontarsi con culture e abitudini diverse.

Crescere attraverso il confronto

Tra gli aspetti più significativi emersi nel dialogo c’è il tema della fiducia in sé stessi. Le partecipanti hanno raccontato come il confronto con persone provenienti da altri Paesi contribuisca a sviluppare maggiore autonomia, sicurezza e consapevolezza delle proprie capacità. Gli scambi internazionali diventano così occasioni di apprendimento che vanno oltre gli aspetti linguistici, favorendo una crescita umana ed emotiva destinata a lasciare un segno duraturo.

Costruire un’identità europea

Nel corso della trasmissione è stato sottolineato il valore degli scambi Erasmus+ come strumento per rafforzare il senso di appartenenza a una comunità europea. L’incontro tra giovani provenienti da Paesi diversi permette infatti di superare stereotipi e barriere culturali, creando relazioni basate sul dialogo, sulla collaborazione e sul rispetto reciproco. Per associazioni come Stare Bene Insieme e PASEC, investire nelle nuove generazioni significa contribuire alla costruzione di una società più inclusiva e partecipata.

Un’esperienza che lascia il segno

L’entusiasmo espresso dalle giovani ospiti conferma l’importanza di progetti che mettono al centro la crescita personale e la cittadinanza attiva. Attraverso il viaggio, il confronto e la scoperta di nuovi contesti, Erasmus+ continua a rappresentare una delle principali opportunità per avvicinare i giovani europei e incoraggiarli a diventare protagonisti del cambiamento nelle proprie comunità.