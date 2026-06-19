Giovanni Grasso a Varese, il giallo che cerca l’odore della verità
In Sala Montanari l’autore di “Finché durerà la terra” ha dialogato con l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia per la rassegna Nord in Giallo. Una serata tra letteratura, fede, ironia e mistero, con un protagonista capace di sentire l’odore della paura e della menzogna
La verità, a volte, non si vede. Si sente. O meglio: si annusa. È una delle immagini più originali emerse venerdì sera in Sala Montanari, a Varese, durante l’incontro con Giovanni Grasso, autore di Finché durerà la terra, romanzo pubblicato da Rizzoli nel 2026.
L’appuntamento, parte della rassegna Nord in Giallo, ha portato in sala una cinquantina di persone. In prima fila anche il sindaco Davide Galimberti e Samuele Astuti, segno dell’attenzione istituzionale e cittadina per una proposta culturale che negli ultimi mesi ha trasformato il giallo in un’occasione di incontro pubblico.
A dialogare con Grasso è stato Enzo Laforgia, assessore alla Cultura del Comune di Varese. Il suo ruolo non è stato quello di un semplice intervistatore, ma di un accompagnatore discreto e competente. Ha lasciato spazio all’autore, ha tenuto il filo della conversazione e ha permesso al pubblico di entrare nei temi del libro senza appesantirli. È anche questo il valore di una rassegna come Nord in Giallo: portare a Varese autori importanti, ma dentro un contesto semplice, accessibile, cittadino.
Giovanni Grasso è una figura particolare nel panorama italiano. È giornalista, scrittore, drammaturgo, studioso del movimento cattolico e autore di documentari storici per la Rai. Ma è anche consigliere per la stampa e la comunicazione del Presidente della Repubblica e, dal 2015, direttore dell’ufficio stampa della Presidenza della Repubblica. Questo doppio profilo rende ancora più interessante ascoltarlo parlare di narrativa: da una parte il linguaggio delle istituzioni, dall’altra la libertà del romanzo.
Durante la serata Grasso ha raccontato anche il suo rapporto con la scrittura. Non come gesto romantico, ma come disciplina concreta. Il suo lavoro pubblico gli lascia poco tempo davvero libero: anche nei fine settimana o in vacanza il telefono può squillare, può arrivare un comunicato da preparare, una notizia da seguire. Così la scrittura nasce nei varchi possibili, nelle ore conquistate, nei tempi morti. Ha spiegato di scrivere rapidamente, ma di avere bisogno di tre o quattro ore davanti a sé; la correzione, invece, può avvenire nei viaggi, nelle attese, nei momenti sospesi.
Al centro di Finché durerà la terra c’è Noè Simenoni, un ex seminarista chiamato a infiltrarsi in una comunità di veggenti in Umbria. Il suo compito è capire cosa accada davvero intorno a quella comunità: fede, suggestione, devozione popolare, interessi economici, possibili manipolazioni. Il romanzo usa il meccanismo del giallo, ma lo spinge oltre la semplice domanda su chi abbia fatto cosa. La vera indagine riguarda il bisogno di credere e il confine fragile tra autenticità e finzione.
Noè non è un investigatore classico. Grasso lo ha raccontato con ironia, definendolo un «supereroe molto sfigato». Proprio per questo, ha spiegato, aveva bisogno di un superpotere. Non la forza, non il coraggio spettacolare, non la capacità di sparire. Il suo dono è l’olfatto.
È un’intuizione narrativa semplice e potente. Noè ha un naso finissimo. Prima ancora di giudicare una persona da come si veste, la percepisce dal profumo, dal dopobarba, dal sudore. In alcuni momenti riesce persino a capire di che cosa odora un sentimento astratto: la paura, la finzione, la bugia. Il senso più trascurato diventa così uno strumento di conoscenza. E il giallo diventa una ricerca di verità condotta non solo con gli occhi e con la ragione, ma anche con ciò che il corpo sa prima delle parole.
Nel dialogo è emerso anche il lato più comico del protagonista. Noè è impacciato, fragile, poco attrezzato nei rapporti con le donne. Questa sua inadeguatezza genera situazioni paradossali, soprattutto quando, per ottenere informazioni, deve conquistare la fiducia di alcune persone della comunità. Grasso ha raccontato questi aspetti con leggerezza, mostrando come l’ironia possa rendere più umane anche le domande più serie.
La forza della serata è stata proprio questa: parlare di fede senza prediche, di mistero senza effetti speciali, di letteratura senza solennità. Laforgia ha valorizzato il libro come occasione di pensiero, non solo come prodotto editoriale. E la Sala Montanari, con il suo pubblico attento, ha confermato che la cultura funziona quando diventa spazio comune: un luogo dove si ascolta una storia e, attraverso quella storia, si torna a interrogare il presente.
Finché durerà la terra lascia una domanda che supera la trama. Come si distingue ciò che è vero da ciò che ci seduce soltanto? Forse non basta guardare. Forse non basta ascoltare. A volte, come Noè, bisogna imparare a riconoscere l’odore della finzione. E continuare a cercare quello, più raro, della verità.
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