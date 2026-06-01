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Giovedì 4 giugno chiuso, per chi proviene da Varese, il ramo di immissione sulla strada Varese-Gazzada

Il divieto di transito verso Buguggiate per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore. Il divieto sarà dalle 20:00 alle 21:00 di giovedì 4 giugno

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Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, dalle 20:00 alle 21:00 di giovedì 4 giugno, sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il Ramo di immissione sulla SC5 Strada Varese-Gazzada, verso Buguggiate.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Gazzada o proseguire sulla A8 verso Milano e uscire a Castronno.

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Alessandra Toni
alessandra.toni@varesenews.it

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Pubblicato il 01 Giugno 2026
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