Giovedì 4 giugno chiuso, per chi proviene da Varese, il ramo di immissione sulla strada Varese-Gazzada
Il divieto di transito verso Buguggiate per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore. Il divieto sarà dalle 20:00 alle 21:00 di giovedì 4 giugno
Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, dalle 20:00 alle 21:00 di giovedì 4 giugno, sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il Ramo di immissione sulla SC5 Strada Varese-Gazzada, verso Buguggiate.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Gazzada o proseguire sulla A8 verso Milano e uscire a Castronno.
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