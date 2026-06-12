Girinvalle 2026, le assenze di Pro loco Gorla Maggiore e Solbiate Olona

Nessuna lite. Nessun disinteresse. Nessuna voglia di cambiamento. La notizia relativa al Girinvalle 2026 e cioè l’assenza delle Pro loco di Solbiate Olona e Gorla Maggiore dagli organizzatori ha altre ragioni.

La manifestazione nata decenni orsono per valorizzare la Valle Olona è sempre stata un fiore all’occhiello per il territorio, coinvolgendo anche le due associazioni che in questa edizione hanno scelto di non partecipare.

Motivi organizzativi, di costi e finanze in calo per una minore partecipazione di pubblico e “forza lavoro” hanno impattato fortemente, portando i CdA dei due gruppi a fare un passo indietro.

La presidente di Pro loco Gorla Maggiore, Maria Rosa Petruzzi, ha inoltre lanciato lo sguardo in avanti, auspicando un successore che rinnovi l’entusiasmo da sempre messo in campo da lei.

PRO LOCO GORLA MAGGIORE

Con grande rammarico desidero comunicare che la Pro loco di Gorla Maggiore ha deciso di non partecipare all’edizione di quest’anno del Giro in Valle.

Questa decisione nasce da diverse motivazioni, prima fra tutte la crescente difficoltà nel reperire volontari disponibili a collaborare e a sostenere l’organizzazione delle attività. Si tratta di una problematica che da tempo interessa la nostra associazione, tanto che, in occasione della Festa di San Vitale, ho affidato l’organizzazione dell’evento a Spazio Zero, che tuttavia, per diversi motivi, non era nelle condizioni di gestire anche il Giro in Valle.

Lo scorso anno, insieme all’Amministrazione comunale, abbiamo cercato possibili soluzioni per garantire continuità e futuro alla Pro loco. Le idee e le proposte non sono mancate ma, nonostante la mia disponibilità a fare un passo indietro e a rimettere il mandato, non si è riusciti a individuare una soluzione concreta e condivisa.

Negli anni il Giro in Valle ha rappresentato un appuntamento importante per il nostro territorio. Tuttavia, negli ultimi tempi, noi Pro Loco della Valle abbiamo registrato una partecipazione sempre più ridotta da parte del pubblico. In particolare, l’edizione dello scorso anno ha evidenziato una presenza inferiore alle aspettative che ha comportato, purtroppo, anche una perdita economica per l’associazione. Questo elemento, unito alle difficoltà organizzative e alla carenza di volontari, ha contribuito a maturare questa difficile decisione.

Desidero ringraziare di cuore tutte le persone che mi stanno sostenendo in questo momento non semplice. Un ringraziamento particolare va all’Amministrazione comunale che, attraverso tavoli di lavoro, riunioni e incontri, si è prodigata con grande impegno nel tentativo di ridare slancio e nuova vita alla Pro loco.

Ringrazio inoltre tutti i volontari che, nel corso degli anni, mi hanno affiancata con dedizione, spirito di servizio e amore per la nostra comunità. Senza il loro prezioso contributo, molte delle iniziative realizzate non sarebbero state possibili.

Ho dedicato molti anni della mia vita alla Pro Loco, mettendo sempre passione, impegno ed entusiasmo al servizio del paese. È stata un’esperienza che mi ha dato molto, sia dal punto di vista umano che personale, e che porterò sempre nel cuore.

Auspico che chi raccoglierà il testimone possa farlo con lo stesso spirito di volontà, passione e amore per la comunità che ha sempre guidato il mio operato, affinché la Pro loco possa continuare a essere una risorsa importante per Gorla Maggiore.

Grazie a tutti

Maria Rosa Petruzzi

PRO LOCO SOLBIATE OLONA

Si tratta di una decisione sofferta senza dubbio.

Negli anni abbiamo partecipato con entusiasmo al Girinvalle, condividendo lo spirito con cui questa iniziativa era nata: valorizzare e far conoscere il territorio della Valle Olona, promuovendone la scoperta e la frequentazione. Nel tempo il contesto è naturalmente cambiato e oggi la valle è diventata un luogo sempre più vissuto e apprezzato da tante persone, che la frequentano quotidianamente per passeggiare, stare all’aria aperta e trascorrere momenti di convivialità, rendendo quindi più difficile attrarre persone durante l’evento visto che già vivono ogni giorno la Valle, cosa di cui siamo molto felici.

Per la nostra realtà, inoltre, l’organizzazione dell’evento comportava un impegno logistico e operativo molto importante, reso ancora più complesso dal fatto che non abbiamo a disposizione uno spazio dedicato che sia effettivamente anche solo relativamente pronto ed utilizzabile per la realizzazione di un evento di questo tipo, quindi c’era anche una necessità di coordinare numerosi aspetti pratici, che richiedeva una mole di lavoro eccessiva e faticosa rispetto alla durata dell’evento (e sempre nella speranza che il tempo fosse sempre favorevole,non avendo coperture o altro).

Per questi motivi abbiamo scelto come Consiglio, con serenità, di prenderci una pausa dalla partecipazione, continuando comunque a sostenere e apprezzare tutte le iniziative che contribuiscono a valorizzare il territorio e la comunità (e quest’anno saremo degli ottimi partecipanti!)

Alessia Lazzaretti

Le dichiarazioni dei gruppi che saranno assenti quest’anno si chiudono dunque con un sorriso e il desiderio di vivere per la prima volta il Girinvalle come fruitori, andando a trovare gli amici-colleghi volontari delle altre Pro loco.

Una promessa che immaginiamo verrà accolta con calore dalle altre formazioni.