Giro di vite sul consumo di alcolici in strada, scattano i nuovi divieti estivi

Entra in vigore da oggi, lunedì 1° giugno, la nuova ordinanza anti-alcol firmata dal sindaco e dall’assessore alla Polizia locale, Raffaele Catalano. Il provvedimento, già comunicato al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, rimarrà attivo per tutto il periodo estivo, fino al 27 settembre, con l’obiettivo di prevenire fenomeni di degrado urbano e garantire una maggiore sicurezza nelle aree più sensibili della città.

La principale novità riguarda l’estensione della fascia oraria rispetto alle norme ordinarie: i divieti scatteranno infatti già dalle ore 17.00 per concludersi alle ore 6.00 del mattino successivo.

I comparti interessati dai divieti

Le restrizioni si concentrano in quattro macro-aree cittadine, mappa dei controlli per le forze dell’ordine:

Comparto Repubblica: comprende piazza Repubblica, via Avegno, via Medaglie d’Oro, via Piave, piazza XX Settembre, via Orrigoni, via Dazio Vecchio, via Ravasi, via degli Alpini e via Bizzozero.

Comparto Stazioni: l’area si estende tra piazza Trento, piazza Trieste, viale Milano, via Casula, via Como, via Rainoldi e via Morosini.

Comparto Biumo: i controlli riguarderanno via Adamoli, via Carcano, via Cairoli, via Merini, piazza XXVI Maggio e largo Comolli.

Comparto Centro: l’ordinanza copre piazza San Vittore, piazza Canonica, corso Matteotti, piazza Carducci, via Del Cairo, piazza Cacciatori delle Alpi, via Vetera, via Finocchiaro Aprile, via Cavallotti, via Cattaneo, piazza Beccaria, via San Martino, via Morazzone, via Speroni, via dei Bersaglieri e via Sacco, inclusa l’area dei Giardini Estensi.

Cosa prevede l’ordinanza: divieti ed eccezioni

Il provvedimento vieta tassativamente la detenzione e il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in strade, piazze, giardini, parchi e in generale su tutte le aree pubbliche. Restano escluse dal divieto le aree concesse dall’amministrazione (come i dehors dei locali) o regolarmente autorizzate, oltre al trasporto di alcolici per accedere alle abitazioni private.

Sul fronte commerciale, è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche da parte dei gestori di pubblici esercizi, inclusi i distributori automatici. Il blocco non si applica invece alle attività che effettuano servizio a domicilio e agli operatori del mercato cittadino (limitatamente al servizio o consumo al tavolo o sul posto). Per gli esercizi commerciali tradizionali, la vendita per asporto resta consentita solo se abbinata alla prevalente vendita di generi alimentari. L’amministrazione si riserva inoltre la possibilità di concedere deroghe specifiche in occasione di eventi e iniziative pubbliche.

Le nuove disposizioni estive integrano quelle già previste dal Regolamento di Polizia Urbana, che a livello generale vieta su tutto il territorio comunale la detenzione, il consumo, il trasporto e l’asporto di alcolici dalle 22.00 alle 6.00, oltre al consumo di bevande in contenitori di vetro o lattine al di fuori dei locali pubblici.