Gita di fine anno al rifugio Magià in Val d’Aosta per le classi prime della scuola Carducci di Gavirate
A conclusione del progetto "La montagna insegna" insieme con il CAI, tradizionale uscita in rifugio dal 27 al 29 maggio per circa 70 alunni delle classi prime divisi in due turni
Come ogni anno, a conclusione del progetto La Montagna Insegna, la scuola Carducci di Gavirate in collaborazione con il CAI, ha organizzato la tradizionale uscita in rifugio, dal 27 al 29 maggio per circa 70 alunni delle classi prime divisi in due turni.
Il programma prevedeva l’arrivo alla località Porliod (uscita Nus dopo Aosta) e da lì passeggiata di circa due ore nella splendida Valle Saint Barthélemy per giungere al rifugio Magià a quota 2000.
Oltre a passeggiate naturalistiche, osservazioni della fauna e della flora e giochi sui nevai, i ragazzi hanno potuto apprezzare l’ospitalità calorosa dei gestori del rifugio e l’ottima cucina, con i piatti tipici della montagna, come la polenta, particolarmente gradita dopo aver camminato e giocato al sole per ore.
Rodolfo Rabolini (membro nazionale del Cai Scuola), che è da sempre impegnato ad educare le nuove generazioni trasmettendo l’amore per la natura, ha guidato le varie escursioni mettendo a disposizione la sua esperienza e le sue conoscenze.
Lo hanno affiancato Rocco Galli, Esmeralda Armellini del CAI di Varano Borghi e Patrizia Broggi, vicepresidente di Ecohimal, alpinista e fotografa che collabora da anni con la Carducci, presentando ai ragazzi i reportage dei suoi viaggi in Nepal ma anche in tante altre parti del mondo.
Alla sera i ragazzi sono stati coinvolti in giochi a squadre dalla prof.ssa Giorgia Musmeci, con l’intento di insegnare ai ragazzi le regole per muoversi in montagna e rispettare l’;ambiente. Alcuni giochi sono trati tratti dal Bidecalogo del Cai Junior.
I ragazzi hanno trascorso due giorni immersi in un ambiente incontaminato, socializzando tra loro e in uno dei rifugi più belli della Val d’Aosta. Stanchi ma soddisfatti, i docenti che con entusiasmo li hanno accompagnati in questa avventura: proff. Elena Ratti, Chiara Antinoro, Elena Invernizzi, Laura Paternieri e Gionatan Farigu.
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