Giulia Macchi illumina i campionati regionali: oro e personale nei 400 metri

Per la seconda volta in pochi giorni, Giulia Macchi ritocca un primato personale e conferma di essere tra le principali protagoniste, a livello giovanile, di questa primavera 2026 per l’atletica italiana. La mezzofondista di Gallarate, tesserata per la Bracco di Milano, ha vinto il titolo regionale juniores nei 400 metri con un ottimo tempo di 53″15. (foto: FIDAL Lombardia)

Sulla pista di Busto Arsizio la 18enne varesotta ha quindi ottenuto il terzo miglior risultato di sempre in Italia per una under 20 su questa distanza: meglio di lei – almeno per ora – solo Elisa Valensin (52″23) ed Elisabetta Vandi (52″82).

Pochi giorni fa a Rodengo Saiano, Macchi si era già imposta all’attenzione generale sulla doppia distanza degli 800 metri: l’atleta allenata da Daniele Carminati – già bronzo europeo Juniores 2025 con la 4×400 – aveva ottenuto il proprio personale in 2’05″26, crono che le è valso il minimo per partecipare ai Mondiali.

Tra gli altri risultati di rilievo del Campionato Regionale di Busto Arsizio spicca l’oro di Elia Ferrari, sprinter del Cus Insubria, capace di vincere nei 100 metri (10″76) dopo aver fissato in batteria il proprio personale in 10″63. Oro anche per l’OSA Saronno nella 4×100 maschile con Robbiati, Carboni, Bondesan, Cattaneo (in 47″97).

Tra le medaglie d’argento troviamo quelle di Letizia Cavallaro (CUS Insubria) nei 1.500 metri, di Carola Belli (Gavirate) nei 100 ostacoli, Andrea Masotto (Olonia) nell’alto femminile e Filippo Passamonti (CUS Insubria) nel peso. Bronzi infine per Gabriele Sola (Pro Patria) nei 3.000 metri, Maria Robbiati (OSA Saronno) nei 100 ostacoli, Mattia Lucioni (OSA Saronno) nell’asta, Emanuele Cozzi (CUS Insubria) nel martello e Giacomo Arcuri (Gavirate) nella 5 km di marcia.