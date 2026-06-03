Giuseppe Lupo presenta a Besozzo il romanzo “Storia d’amore e macchine da scrivere”

Giovedì 4 giugno alle 21, nella Sala Letture della Biblioteca comunale di via Mazzini 10, sarà presentato il romanzo Storia d’amore e macchine da scrivere di Giuseppe Lupo, tra gli autori più apprezzati del panorama letterario italiano contemporaneo.

L’incontro offrirà al pubblico l’opportunità di conoscere da vicino l’autore e approfondire i temi della sua ultima opera. Il romanzo intreccia memoria, sentimenti e trasformazioni sociali, accompagnando i lettori in un viaggio tra passioni, sogni e cambiamenti culturali che hanno attraversato l’Europa contemporanea.

Il simbolo della macchina da scrivere

Al centro della narrazione emerge la macchina da scrivere, non soltanto come strumento di lavoro ma come simbolo di creatività, comunicazione e progresso. Un oggetto capace di evocare un’intera stagione della storia contemporanea e di raccontare il rapporto tra innovazione, cultura e memoria.

Nel corso della serata i partecipanti potranno dialogare direttamente con Giuseppe Lupo, approfondendo i contenuti del libro e riflettendo sul valore della letteratura come strumento di conoscenza e interpretazione del presente. Un momento di confronto che si inserisce nel percorso di promozione culturale promosso dall’Amministrazione comunale.

Chi è Giuseppe Lupo

Docente di Letteratura italiana contemporanea all’Università Cattolica di Milano e Brescia, Giuseppe Lupo è autore di numerosi romanzi e saggi. Le sue opere sono state candidate a importanti premi letterari e collabora con le pagine culturali del Sole 24 Ore.

L’ingresso alla serata è gratuito. È consigliata la prenotazione scrivendo all’indirizzo biblioteca@comune.besozzo.va.it