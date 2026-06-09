Giustizia e comunicazione, all’Università dell’Insubria un incontro sulla “narrativa d’investigazione”

Venerdì 12 giugno a Varese esperti, docenti e ricercatori a confronto sulle sfide della comunicazione pubblica e istituzionale nel mondo del diritto e della sicurezza

L’Università dell’Insubria ospiterà venerdì 12 giugno alle ore 15 un momento di approfondimento dedicato al rapporto tra giustizia, comunicazione e informazione. L’aula 1TM del Padiglione Morselli, nella sede di Varese, farà da cornice all’incontro dal titolo «Narrativa d’investigazione: opportunità e questioni aperte», aperto al pubblico con ingresso libero.

L’iniziativa si propone di analizzare il delicato tema della comunicazione pubblica e istituzionale legata al mondo della giustizia e delle indagini, soffermandosi sul ruolo dei diversi protagonisti coinvolti nei procedimenti: magistrati, avvocati, forze di polizia giudiziaria e cittadini interessati dalle vicende giudiziarie.

Al centro del dibattito vi sarà la necessità di sviluppare competenze specifiche in un settore che richiede la capacità di coniugare conoscenze giuridiche e competenze comunicative. Un tema sempre più attuale, considerando la crescente attenzione che il mondo dell’informazione, della letteratura e del fenomeno true crime dedica alle questioni legate alla giustizia e alla sicurezza.

L’incontro prenderà avvio con i saluti istituzionali del professor Giulio Facchetti, coordinatore del Dottorato di Ricerca in Diritto e Scienze umane e direttore del Centro di Ricerche Epigrafiche e Documentali dell’Università dell’Insubria.

A seguire, il professor Giuseppe Battarino, già magistrato e docente di Comunicazione pubblica e istituzionale nel corso di laurea in Scienze della comunicazione, terrà la relazione introduttiva dal titolo «Comunicazione pubblica, istituzionale, giuridica», offrendo una riflessione sul rapporto tra linguaggio giuridico, informazione e divulgazione.

Il programma prevede inoltre gli interventi dei ricercatori Fabio Calandrino, Giuseppe Longo, Alice Angelini, Elettra Aldinio e Alessandro Buzzi, che porteranno contributi e approfondimenti sui diversi aspetti della comunicazione nel settore giuridico e investigativo.

Le conclusioni saranno affidate alla professoressa Paola Biavaschi, direttrice del Dipartimento di Scienze Umane e Innovazione per il Territorio dell’Università dell’Insubria.

L’appuntamento rappresenta un’occasione di confronto tra studiosi, professionisti e cittadini su un tema di grande attualità, al crocevia tra diritto, informazione e costruzione della conoscenza pubblica.

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Narrativa d’investigazione e giustizia: all’Insubria un confronto sulle nuove competenze della comunicazione giuridica