Gli Alpini di Gallarate si preparano alla grande festa estiva

Si avvicina l’inizio dell’estate – quella “canonica”, di fine giugno – e alla data già si preparano gli Alpini del Gruppo di Gallarate (Sezione di Varese), pronti a dare il via ad “Alpini in Festa”, appuntamento amato dalle penne nere ma non solo.

La tre giorni di festa è fissata per il fine settimana del 26, 27 e 28 giugno 2026, all’insegna del buon cibo, della musica dal vivo e del profondo senso di comunità che da sempre contraddistingue le Penne Nere.

Come da tradizione, per ospitare al meglio le centinaia di amici e sostenitori previsti, la festa si tiene nell’attigua Casorate Sempione. In assenza di un impianto dedicato a Gallarate, anche gli Alpini gallaratesi hanno come riferimento la funzionale e attrezzatissima Area Feste casoratese, in Via Roma, 100. Un successo che si rinnova grazie alla stretta e preziosa collaborazione logistica con AGenCas (Associazione Genitori Casorate Sempione), la realtà che gestisce lo spazio e che – in quel weekend – lavora fianco a fianco con il Gruppo Alpini per garantire un’accoglienza impeccabile a famiglie, giovani e meno giovani.

Il punto forte della manifestazione sarà, come sempre, lo stand gastronomico, che quest’anno propone un menù particolarmente ricco di specialità della tradizione, disponibili anche per il servizio da asporto. Gli amanti della buona cucina lombarda troveranno pane per i loro denti grazie a piatti iconici come lo stufato d’asino, i tradizionali bruscitt e la trippa alla lombarda, tutti rigorosamente accompagnati da una fumante polenta. Non mancherà il classico baccalà alla vicentina, oltre a primi piatti come gli gnocchi proposti nelle varianti al ragù, allo zola o al pesto. A completare l’offerta ci penseranno le immancabili salamelle e le patatine fritte.

I fornelli si accenderanno venerdì e sabato a partire dalle ore 19.00, mentre la domenica lo stand raddoppierà i turni, accogliendo gli ospiti sia a pranzo dalle ore 12.00 sia a cena dalle ore 19.00.

Oltre ai piaceri della tavola, l’Area Feste si accenderà anche grazie alla musica dal vivo, con due serate in programma a partire dalle ore 21.00. Si comincerà venerdì 26 giugno con il rock anni ’70 e ’80 dei Ticket Group, pronti a far ballare il pubblico con i grandi classici dell’epoca, per poi proseguire sabato 27 giugno con le sonorità pop rock dei The Missing Cats, che porteranno sul palco una ventata di energia e divertimento.

L’invito è aperto a tutti: le Penne Nere di Gallarate sono pronte a fare gli onori di casa per condividere tre giorni di festa, amicizia e solidarietà.