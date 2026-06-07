Gli alpini di Varese chiuderanno le celebrazioni del 95esimo con la camminata al Sacro Monte del 21 giugno

Saranno i passi lungo la salita al Sacro Monte a chiudere il primo semestre di celebrazioni per il 95° anniversario di fondazione del Gruppo Alpini Varese.

Domenica 21 giugno è in programma la Camminata Diffusa da Varese al Sacro Monte, un’iniziativa aperta a tutti e pensata, nello spirito delle penne nere, come un momento di condivisione più che come una competizione.

L’idea è quella di camminare insieme «celebrando il cammino di ieri, vivendo con entusiasmo quello di oggi, costruendo, insieme, quello di domani», come recita l’invito del Gruppo. Il percorso completo misura circa 10 chilometri.

Una camminata “diffusa”: ci si unisce lungo il percorso

La formula è quella della camminata diffusa: si può partire dalla sede degli alpini oppure aggregarsi nei punti di ritrovo distribuiti lungo il tragitto, scegliendo il tratto più adatto alle proprie possibilità. Questi gli orari e le tappe:

ore 7.30 – partenza dalla sede degli Alpini, in via degli Alpini a Varese

ore 8.00 – piazza Beccaria

ore 8.35 – viale Aguggiari, concessionaria Peugeot Castiglioni

ore 9.00 – Sant’Ambrogio, piazza Milite Ignoto

ore 9.55 – Prima Cappella

ore 11.00 – arrivo al Sacro Monte e Santa Messa

Chi preferisce può raggiungere direttamente il Santuario per partecipare alla celebrazione religiosa delle 11.

Gli organizzatori invitano ciascun partecipante a valutare in base alle proprie capacità da quale punto unirsi al gruppo, a rispettare gli orari indicati e a presentarsi con qualche minuto di anticipo. Trattandosi di una semplice e piacevole camminata, l’organizzazione precisa che ognuno sarà responsabile della propria condizione fisica.

L’evento è promosso dal Gruppo Alpini Varese insieme alla Sezione di Varese dell’ANA, a Solidarietà Alpina APS, al Coro Campo dei Fiori e allo Sci Club Escursionisti Campo dei Fiori. Per ulteriori informazioni è disponibile l’indirizzo info@gruppoalpinivarese.it.