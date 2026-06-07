Gli alpini di Varese festeggiano i 95 anni: alzabandiera, gagliardetto e un’auto per chi soffre di sclerosi multipla
In piazza della Repubblica la cerimonia ufficiale con alzabandiera, onore ai Caduti e la benedizione del nuovo gagliardetto. Il capogruppo Antonio Verdelli: «Un dono che vuole ricordare gli alpini dei prossimi dieci anni». A pranzo cena all'Elmec di Brunello
Una giornata di festa e di memoria per gli alpini di Varese, che oggi, sabato 7 giugno, hanno celebrato in piazza della Repubblica il 95° anniversario di fondazione del loro Gruppo. La cerimonia ufficiale, iniziata alle 9.30, ha riunito penne nere, autorità civili e militari e cittadini attorno ai valori che da quasi un secolo accompagnano l’associazione sul territorio.
Il programma del momento ufficiale ha previsto l’alzabandiera e l’onore ai Caduti, gli interventi delle autorità, la benedizione del nuovo gagliardetto e dell’autovettura donata all’AISM, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, e l’esibizione della fanfara della Brigata Alpina Orobica.
Proprio il dono dell’automobile è il gesto simbolo scelto dal Gruppo per il traguardo dei 95 anni.
«Una giornata speciale quella di oggi per gli alpini, ma sicuramente oggi è un anniversario particolare, anche se il Gruppo Alpini di Varese ha deciso che tutto il 2026 sarà un anno particolare – ha raccontato il capogruppo Antonio Verdelli –. Oggi abbiamo fatto la celebrazione ufficiale del nostro novantacinquesimo. È il lavoro di tantissimi anni e, al novantacinquesimo anno di vita, abbiamo deciso di creare un evento che potesse ricordare il Gruppo alpini dei prossimi dieci anni, almeno nella nostra città, donando un’autovettura che possa aiutare le persone che hanno veramente una disabilità, in questo caso la sclerosi multipla».
La festa è poi proseguita a pranzo all’azienda Elmec di Brunello, momento conviviale che ha chiuso una giornata densa di significato per le penne nere varesine.
Un anno di celebrazioni
L’appuntamento di oggi rientra in un più ampio calendario di iniziative che il Gruppo Alpini Varese ha pensato per condividere l’anniversario con tutta la comunità. I festeggiamenti del primo semestre si articolano in tre momenti, dal 31 maggio al 21 giugno.
Si è partiti il 31 maggio con il 1° Trofeo Gruppo Alpini Varese, manifestazione di minibasket ospitata al campo dell’ASD Rugby di via Salvore, organizzata insieme alla squadra Dreaming Team della Casa del Giocattolo Solidale: una giornata dedicata ai più giovani, all’amicizia e alla solidarietà.
Le celebrazioni vere e proprie sono entrate nel vivo nel fine settimana: venerdì 6 giugno, alle Ville Ponti, il concerto a ingresso gratuito della Fanfara Orobica; sabato 7 giugno la cerimonia ufficiale in piazza della Repubblica.
La caminata al Sacro Monte del 21 giungo
Il ciclo di eventi si concluderà sabato 21 giugno con la Camminata Diffusa da Varese al Sacro Monte: un percorso di circa 10 chilometri, aperto a tutti e non competitivo, con ritrovo alle 7.30 alla sede degli alpini e arrivo al Sacro Monte, dove alle 11 sarà celebrata la Santa Messa.
«Il 95° anniversario non è solo una ricorrenza, ma un’opportunità per rafforzare il legame tra gli alpini e il territorio», sottolinea il Gruppo, che ha rivolto a famiglie, giovani, associazioni e cittadini l’invito a partecipare alle iniziative.
Gli alpini di Varese chiuderanno le celebrazioni del 95esimo con la camminata al Sacro Monte del 21 giugno
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