Gli alunni in campo per l’ambiente: successo per la Giornata Ecologica 2026 di Cocquio Trevisago

Una mattinata all’insegna dell’impegno civico, del rispetto per l’ambiente e della collaborazione tra scuola, associazioni e istituzioni. Venerdì 5 giugno 2026 i circa 140 alunni della Scuola Primaria “I. Salvini” di Cocquio Trevisago hanno partecipato alla tradizionale Giornata Ecologica, contribuendo concretamente alla pulizia del territorio comunale.

Accompagnati dagli insegnanti e da numerosi volontari, i bambini hanno lasciato le aule per trasformarsi in piccoli cittadini attivi. Dotati di guanti, pinze raccoglitrici e sacchi per i rifiuti, hanno raggiunto diverse aree del paese, raccogliendo quanto abbandonato lungo strade, marciapiedi e spazi pubblici.

Le condizioni meteorologiche hanno favorito lo svolgimento dell’iniziativa. Il sole ha accompagnato i partecipanti per tutta la mattinata, mentre la pioggia caduta durante la notte precedente ha contribuito a mantenere temperature gradevoli, rendendo più agevole il lavoro all’aperto.

Il bilancio finale è stato significativo: circa venti sacchi di rifiuti raccolti, con una media di tre o quattro sacchi per ciascuna classe. Un risultato che evidenzia l’efficacia dell’iniziativa, ma che al tempo stesso richiama l’attenzione sull’importanza di una maggiore cura degli spazi pubblici da parte di tutti i cittadini.

«Vedere così tanti bambini impegnati con entusiasmo nella cura del proprio paese è motivo di grande soddisfazione», ha dichiarato l’assessore all’Istruzione, Raffaela Pane. «Attraverso esperienze concrete come questa, i ragazzi comprendono il valore del rispetto dell’ambiente e imparano che ciascuno può fare la propria parte per il bene della comunità».

La Giornata Ecologica rappresenta da anni uno degli appuntamenti più significativi del percorso educativo della scuola primaria, perché consente agli alunni di sperimentare direttamente i principi della cittadinanza attiva e della sostenibilità ambientale.

«Non si tratta soltanto di raccogliere rifiuti», ha aggiunto l’assessore. «L’obiettivo più importante è sensibilizzare le nuove generazioni e far crescere una cultura del rispetto che possa accompagnarle anche in futuro. I bambini hanno dimostrato grande responsabilità e un forte senso di appartenenza al territorio».

Fondamentale il contributo delle realtà associative e dei volontari che hanno collaborato all’organizzazione dell’evento. Alla giornata hanno preso parte l’Associazione Amo Madre Terra, la Protezione Civile, il Gruppo Alpini, il Gruppo Culturale e Sportivo Amici di Cocquio, i volontari dell’Amministrazione Comunale e gli operatori ecologici che hanno provveduto al ritiro dei sacchi raccolti.

«Desidero ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa», ha concluso Pane. «La collaborazione tra scuola, associazioni e Comune rappresenta un esempio concreto di comunità che educa. I nostri bambini hanno dato una bellissima lezione a tutti noi, dimostrando che il cambiamento passa anche dai piccoli gesti quotidiani».

Una mattinata che ha lasciato un segno positivo non solo negli spazi ripuliti, ma anche nella consapevolezza dei giovani partecipanti, protagonisti di un’esperienza capace di coniugare educazione, partecipazione e attenzione per l’ambiente.