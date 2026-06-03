Gli spazi di via Romagnosi a Varese sede anche di corsi di formazione per i dipendenti del Comune
Accordo tra Comune di Varese e la sezione locale dell’Associazione Nazionale Carabinieri
Si amplia la sinergia tra il Comune di Varese e la sezione locale dell’Associazione Nazionale Carabinieri. È stato sottoscritto infatti un accordo grazie al quale gli spazi di via Romagnosi, attualmente concessi gratuitamente in uso all’associazione dall’amministrazione comunale, saranno anche sede di iniziative formative destinate ai dipendenti del Comune.
Si tratta quindi di una importante collaborazione tra ANC e l’ente che garantirà un significativo supporto organizzativo per gli eventi di formazione che il Comune organizza costantemente.
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