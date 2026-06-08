Varese si prepara ad accogliere un appuntamento rilevante dedicato al basket 3 contro 3. Per due giorni – venerdì 12 e sabato 13 giugno – i campetti del Centro Campus di via Pirandello ospiteranno una tappa dell’Estate 3×3 Italia StreetBasket Circuit, manifestazione inserita nel circuito Élite, il livello più alto e competitivo del panorama nazionale della disciplina.

La manifestazione, organizzata da Varese Basketball, il settore giovanile nato dalla collaborazione tra Pallacanestro Varese e Robur et Fides, e vedrà in lizza decine di squadre e centinaia di giocatori nelle diverse categorie in cui è suddiviso il torneo. In campo si sfideranno giocatori a partire dagli Under 12 (misto) per proseguire con Under 14, Under 16 e Under 18 maschile, tornei validi per l’assegnazione dei punti ranking del circuito giovanile FIP Lombardia.

Accanto ai giovani talenti ci saranno anche i tornei Top Maschile e Top Femminile: le prove di Varese sono valide per il ranking dell’Estathé 3×3 Italia Circuit, il percorso ufficiale che conduce alle Finali Scudetto in programma a Riccione nel primo weekend di agosto.

Il basket 3×3 sta vivendo da anni una crescita costante sia in Italia sia a livello internazionale. Disciplina olimpica dal 2021 (con la Nazionale femminile che ha appena partecipato alla Coppa del Mondo di Varsavia) si distingue per il ritmo elevato, le partite rapide e l’intensità del gioco. Il circuito nazionale Estathé 3×3 rappresenta oggi il principale punto di riferimento per gli appassionati italiani della specialità.

ISCRIZIONI – La quota di iscrizione al torneo è fissata in 80 euro a squadra (20 euro a giocatore: ne sono previsti quattro per team). Per aderire è possibile contattare il numero WhatsApp 351.3322131, oppure l’indirizzo e-mail camp@pallacanestrovare.it. La quota comprende, oltre alla partecipazione alle gare, la canotta brandizzata dell’evento.