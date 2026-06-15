Gli Svizzeri non si fermeranno a 10 milioni e il risanamento del lago di Varese
In 10 minuti vi raccontiamo le notizie principali e quelle più curiose
Tra le notizie principali di lunedì ci sono i funerali della ragazza investita a Maccagno la settimana scorsa, la morte di un uomo sulla pista ciclabile del lago di Varese e il risanamento del lago di Varese con l’opinione di chi dice che la sua vocazione turistica non deve essere azzoppata. Tra le notizie più curiose del weekend il referendum sul tetto alla popolazione svizzera, alla fine ha vinto il no anche se il Ticino lo avrebbe voluto.
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