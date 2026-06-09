Golf, solidarietà e comunità: il 20 giugno torna il torneo per la Croce Rossa di Varese
Al Panorama Golf Varese il 20 giugno una serata tra sport, buon cibo e impegno sociale a sostegno del Progetto Esordi
Una giornata all’insegna dello sport, della convivialità e della solidarietà per sostenere concretamente le persone e le famiglie che vivono situazioni di fragilità sul territorio.
La Croce Rossa Italiana – Comitato di Varese organizza per sabato 20 giugno 2026 il Torneo Golf 9 Buche per Croce Rossa Italiana, seguito dalla tradizionale Cena di Inizio Estate, presso il Panorama Golf Varese di Via Belmonte 169.
L’appuntamento prenderà il via alle ore 17.00 con il torneo di golf 9 buche, mentre alle ore 20.00 è prevista la cena aperta a partecipanti, accompagnatori e sostenitori dell’iniziativa. La serata sarà arricchita da una lotteria e da una sorpresa dedicata a tutti i presenti.
La quota di partecipazione alla cena servita, che prevede un ricco buffet di antipasti, primo e dolce, è di € 60,00 p.p..
Il ricavato dell’evento sarà destinato al Progetto ESORDI della Fondazione Comunitaria del Varesotto (ente filantropico), che opera sul territorio per contrastare le situazioni di povertà emergente, intercettando persone e famiglie in difficoltà e promuovendo percorsi di supporto e inclusione sociale. Il Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana è partner del progetto.
«Eventi come questo rappresentano un’importante occasione per unire la comunità attorno a un obiettivo concreto di solidarietà – sottolinea il Presidente del Comitato di Varese, Simone Filippi –. Grazie al sostegno dei partecipanti possiamo contribuire a finanziare progetti che aiutano persone e famiglie del nostro territorio ad affrontare momenti di particolare fragilità. È un modo semplice ma efficace per trasformare una serata piacevole in un aiuto concreto.»
L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno della Croce Rossa Italiana a favore delle persone vulnerabili e rappresenta un’opportunità per cittadini, aziende e sostenitori di contribuire attivamente a un progetto che genera valore sociale sul territorio varesino.
Per informazioni e prenotazioni: Croce Rossa Italiana – Comitato di Varese
eventi@crivarese.it
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