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Gorillas, sfida da dentro o fuori: al Jungle Field arrivano i Redskins Verona

Sabato 6 giugno (ore 19) la partita che vale la wild card per i playoff: chi vince trova i Crusaders Cagliari, chi perde chiude la stagione di 9FL

gorillas varese 2026

È il momento di non sbagliare, per i Gorillas Varese. La squadra biancorossa, seconda nel proprio girone della Nine Football League (il terzo campionato nazionale per importanza) è attesa dallo scontro valido per la cosiddetta Wild Card dei playoff, sorta di primo turno del tabellone conclusivo: sabato 6 giugno (ore 19) i varesini ospitano i Redskins Verona per una partita da “dentro o fuori”.

I Gorillas possono contare sul fattore campo in virtù del miglior record nella prima fase rispetto ai veneti (5 vittorie e una sconfitta per Varese, 4-2 il bilancio dei Redskins, secondi nel girone F alle spalle dei Chiefs Ravenna) e proveranno a far valere il “peso” del Jungle Field-De Peverelli in un incontro che si preannuncia difficile, equilibrato e combattuto. Tra le due squadre c’è un solo precedente nei playoff, con una vittoria varesina di misura a Verona, ma i Redskins portano in dote una storia importante e un titolo di 9FL ottenuto nel 2019. (foto Giorgio Bottoli)

La squadra che passerà il turno e otterrà la wild card dovrà poi affrontare fuori casa i Crusaders Cagliari, già qualificati e dominatori – in regular season – del Girone C con un record di sei vittorie in altrettante partite. Come da tradizione, il Jungle Field accoglierà tifosi e appassionati con la sua atmosfera unica grazie anche all’impegno dei Grillas, lo storico gruppo di volontari che ad ogni partita si occupa dell’accoglienza e della ristorazione, preparando salamelle, hamburger, patatine e altre specialità per pubblico e giocatori. L’ingresso alle tribune è libero.

Oltre al match tra Gorillas e Redskins, il programma del turno di wild card prevede altre tre partite: TFU Pisa – United Palermo, Chiefs Ravenna – Mavericks Roma e Wolverines Piacenza – Cavaliers Castelfranco Veneto. Già qualificati alle semifinali di conference invece i già citati Crusaders, i Muli Trieste, gli Honey Badgers Formigine e i Navy Seals Bari.

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Pubblicato il 04 Giugno 2026
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