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Gornate Superiore piange don Maurizio Canti, il prete che guardava le stelle

Per quarant'anni guida spirituale e riferimento della frazione alta sulla valle Olona. Un uomo di grandi passioni: per Dio, l'arte, lo studio della scienza

Generico 15 Jun 2026

Guardava al cielo, don Maurizio Canti. Al cielo del Dio a cui aveva dedicato la sua esistenza, ma anche alle stelle, affascinato dall’osservazione dell’universo in perenne espansione

Don Maurizio Canti, 89 anni, viene pianto oggi dalla sua comunità, Gornate Superiore, cui era legato da quarant’anni.
«Una preghiera speciale per un uomo che è entrato nella vita di tutti noi parrocchiani e che lascia un ricordo indelebile in tutta la comunità».

Nato a Milano il 18 settembre 1937, da giovane aveva lavorato in grandi aziende milanesi, prima della vocazione tardiva. Ordinato sacerdote dal cardinal Colombo nel 1969, arrivò alla parrocchia di Santa Caterina di Gornate Superiore nel giugno del 1986. Esattamente quarant’anni fa.

Oltre a interessarsi di spiritualità ed epistemologia, attivo in campo sociale e ambientale, era appassionato di arte e archeologia, frequentatore anche della montagna.

E poi, appunto, l’astronomia. Frequentava di tanto in tanto l’attivissimo Gruppo Astronomico Tradatese e si era accostato al progetto ADA (Astroparticle Detector Array), dedicato alla fisica dei raggi cosmici. E lo stesso “don” si era dotato di un semplice apparecchio per “ascoltare” tutte le particelle subatomiche. E uno strumento per poter registrare la voce dell’universo. Dimostrando – ancora una volta – che fede e ricerca scientifica possono convivere nel cuore di tanti religiosi (la foto è dal portale planetsciencetech.blogspot.com).

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Roberto Morandi
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Fare giornalismo vuol dire raccontare i fatti, avere il coraggio di interpretarli, a volte anche cercare nel passato le radici di ciò che viviamo. È quello che provo a fare a VareseNews.

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Pubblicato il 17 Giugno 2026
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