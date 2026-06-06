Grande festa di fine scuola all’oratorio di Vergiate per i ragazzi del Don Milani

È stata un giornata di festa baciata dal sole, che in mezzo ai giorni di pioggia ha voluto fare un regalo ai ragazzi, quella di ieri, venerdì 5 giugno, all’oratorio di Vergiate.

Gli studenti della scuola media Don Milani, i centosessanta ragazzi delle nove classi dell’istituto, hanno partecipato al pomeriggio di divertimento, che ha visto tra i protagonisti anche il sindaco Daniele Parrino e gli insegnanti, coinvolti direttamente nelle attività insieme agli alunni.

Il programma ha previsto una merenda in compagnia, sfide sportive e giochi di gruppo, tra cui una partite a calcio e il gioco della sedia. Il sindaco Daniele Parrino, presente insieme all’assessore alla cultura signora Gentile, si è unito ai ragazzi partecipando a una sessione di rubabandiera. L’evento ha visto l’impegno di circa quaranta genitori e volontari, coordinati dalla rappresentante di classe Loubna Ghazi (3 D) insieme a Valentina Monaci, che negli ultimi anni hanno organizzato la manifestazione dopo una lunga pausa durata diverse edizioni.

Durante l’intervento di saluto, il sindaco Daniele Parrino ha rivolto un ringraziamento al comitato genitori e ha espresso gratitudine a don Fabrizio e a don Riccardo e alla parrocchia, che ha concesso gli spazi della parrocchia per permettere lo svolgimento dell’incontro. Il momento ha offerto l’opportunità di riconoscere il lavoro svolto dai docenti durante l’intero anno, con un ringraziamento rivolto in particolare alla vicepreside, la professoressa Vanoli, per la collaborazione costante mantenuta con le famiglie.

Il pomeriggio ha segnato l’avvio delle vacanze estive, con un augurio speciale rivolto agli alunni delle classi terze. Questi studenti affronteranno nelle prossime settimane gli esami conclusivi del loro percorso alla scuola media. Ma prima del rompete le righe e delle vacanze al mare, appunto, un momento di aggregazione per l’intera comunità scolastica, culminato con la partecipazione di studenti e adulti in un clima di svago tipico delle meritate vacanze.

«L’iniziativa – spiegano i genitori – è nata dal desiderio di alleggerire il peso di un anno scolastico intenso e di regalare un momento di svago soprattutto agli alunni delle classi terze, che nelle prossime settimane saranno impegnati negli esami conclusivi del loro percorso alla scuola media».