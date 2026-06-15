Grande successo per il concorso “Nuovi Orizzonti Sonori” alla Badia di Ganna

I giovani talenti della musica classica si sono dati appuntamento in uno dei luoghi più suggestivi del territorio varesino per dare vita a una due giorni di note, condivisione e cultura. Si è conclusa con una grande partecipazione di pubblico e interpreti la prima edizione del Concorso Nazionale “Nuovi Orizzonti Sonori”, una manifestazione interamente dedicata alla memoria di Giacomo Ascoli. L’evento, che ha avuto luogo il 5 e 6 giugno 2026, è stato ideato e promosso dall’Associazione Cameristica di Varese all’interno di un più ampio progetto culturale che vuole unire la formazione delle nuove generazioni alla valorizzazione del patrimonio locale.

Il palcoscenico millenario della Badia

A fare da cornice alle esecuzioni dei partecipanti è stata la splendida Badia di San Gemolo in Ganna, nel comune di Valganna. La scelta di questo antico complesso monumentale, di proprietà della Provincia di Varese, non è stata casuale: l’obiettivo degli organizzatori era proprio quello di far dialogare la bellezza della musica con la storia e la spiritualità di un luogo unico, trasformando le prove d’esame in veri e propri momenti di incontro per la comunità e per gli appassionati.

Le categorie e i partecipanti in gara

Il concorso si è sviluppato attraverso prove aperte al pubblico e ha visto confrontarsi ragazzi e ragazze provenienti da diverse regioni nelle sezioni dedicate a “Pianoforte” e “Chitarra”. Per garantire un confronto equilibrato, i partecipanti sono stati suddivisi in cinque fasce d’età: dalla categoria “Junior” per i piccolissimi fino ai 10 anni, passando per le categorie A, B e C, fino ad arrivare alla D, riservata ai giovani musicisti fino ai 24 anni. Accanto ai ragazzi, ha trovato spazio anche una speciale sezione dedicata ai “Pianisti Amatori”, aperta senza alcun limite di età per dare voce a chi coltiva la passione per i tasti bianchi e neri anche al di fuori di un percorso professionale.

I ringraziamenti delle commissioni

A valutare le esecuzioni dei candidati sono state chiamate due giurie di altissimo livello artistico. L’Associazione Cameristica di Varese ha voluto esprimere profonda gratitudine ai giurati per la competenza e la sensibilità dimostrate. La commissione di pianoforte è stata presieduta da Annibale Rebaudengo, affiancato da Silvia Rumi, Michele Fedrigotti e Francesca Carola. Per la sezione chitarra, invece, il ruolo di presidente è stato affidato a Leopoldo Saracino, che ha lavorato insieme a Francesco Molmenti e Paolo Pugliese.

Una rete per il territorio

Il successo di questa prima edizione è il frutto di un lavoro di squadra che ha unito diverse realtà del Varesotto. Oltre alla Provincia di Varese, un contributo fondamentale è arrivato dall’associazione Amici dell’Abbadia di San Gemolo a Ganna, che ha curato l’accoglienza, e dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto, che sostiene l’intero progetto “Nuovi Orizzonti Sonori”. Visto l’entusiasmo sollevato in questa prima uscita, il concorso dedicato a Giacomo Ascoli si candida già a diventare un appuntamento fisso e un punto di riferimento per il futuro della musica giovanile nel nostro territorio.

I vincitori

Per la sezione Pianoforte sono risultati vincitori:

Categoria Junior, fino a 10 anni: Martina Pisano

Categoria A, fino a 13 anni: Edoardo Marzagalli

Categoria B, fino a 16 anni: Gabriele Rizzo

Categoria C, fino a 19 anni: Elisa Plano

Categoria D, fino a 24 anni: Anna Caterina Binda

Sezione Pianisti Amatori, categoria unica senza limiti di età: Gerardo Gennari

Per la sezione Chitarra sono risultati vincitori:

Categoria Junior, fino a 10 anni: Valerio Siffredi

Categoria B, fino a 16 anni: Leonardo Santoro

Categoria C, fino a 19 anni: Beatrice Marzagalli

Categoria D, fino a 24 anni: Alessandra Chiaro

Sono stati inoltre attribuiti i premi speciali:

Premio Giacomo Ascoli è stato assegnato a Gabriele Rizzo;

il Premio Amici della Badia è stato assegnato ad Anna Caterina Binda;

il premio Silvana Chailly Fedrigotti per la migliore esecuzione di un brano di Chopin è stato attribuito ex aequo a Chiara Maresca e Giovanni Miaroma.