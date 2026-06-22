Grandi film a prezzi pop: “CineArtiEstate” il cinema d’estate alle Arti Di Gallarate

Con l’arrivo della bella stagione non si spegne la voglia di grande cinema a Gallarate. Il Cinema delle Arti di via Don Giovanni Minzoni riaccende i riflettori e presenta “CineArtiEstate”, la rassegna estiva che accompagnerà i cittadini tra la fine di giugno e tutto il mese di luglio.

L’appuntamento fisso è fissato per tutti i martedì e i giovedì della settimana, con uno spettacolo unico a serata programmato per le ore 20:30.

Una delle novità più interessanti della stagione riguarda il costo del biglietto. Grazie all’adesione alla campagna nazionale Cinema Revolution, gli spettatori potranno assistere alle proiezioni dei film italiani ed europei in cartellone alla tariffa speciale di soli 3,50 euro. Un’ottima occasione per godersi pellicole di qualità e di recente uscita all’interno di una sala dotata di impianto audio Dolby Digital e aria condizionata, ideale per sfuggire alla calura estiva.

Il calendario spazia dai documentari d’impegno civile alle commedie, fino ai drammi d’autore italiani e internazionali. Si parte martedì 23 giugno con il film “…Che Dio perdona a tutti” (nella foto di apertura).

I film in programmazione al Cineforum delle Arti di Gallarate

Martedì 23 giugno: …Che Dio perdona a tutti

Giovedì 25 giugno: Giulio Regeni – Tutto il male del mondo

Martedì 30 giugno: Cena di classe

Giovedì 2 luglio: Il caso 137

Martedì 7 luglio: Un bel giorno

Giovedì 9 luglio: Un cane a processo

Martedì 14 luglio: La salita

Giovedì 16 luglio: La scelta di Joseph

Martedì 21 luglio: La gioia

Giovedì 23 luglio: Un anno di scuola

Martedì 28 luglio: Le cose non dette

Giovedì 30 luglio: La villa portoghese

Gli aggiornamenti settimanali sono consultabili sul sito internet ufficiale del cinema (www.teatrodellearti.it), dove è possibile anche prenotare i posti (disponibile anche tramite il QR code presente sulle locandine ufficiali).

Contatti: Telefono 0331 791382 | Pagina Facebook: Teatro delle Arti