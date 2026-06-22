Grandi film a prezzi pop: “CineArtiEstate” il cinema d’estate alle Arti Di Gallarate
Dal 23 giugno, ogni martedì e giovedì, la sala di via Don Minzoni propone una ricca rassegna cinematografica a un prezzo speciale di 3,50meuro grazie a Cinema Revolution
Con l’arrivo della bella stagione non si spegne la voglia di grande cinema a Gallarate. Il Cinema delle Arti di via Don Giovanni Minzoni riaccende i riflettori e presenta “CineArtiEstate”, la rassegna estiva che accompagnerà i cittadini tra la fine di giugno e tutto il mese di luglio.
L’appuntamento fisso è fissato per tutti i martedì e i giovedì della settimana, con uno spettacolo unico a serata programmato per le ore 20:30.
Una delle novità più interessanti della stagione riguarda il costo del biglietto. Grazie all’adesione alla campagna nazionale Cinema Revolution, gli spettatori potranno assistere alle proiezioni dei film italiani ed europei in cartellone alla tariffa speciale di soli 3,50 euro. Un’ottima occasione per godersi pellicole di qualità e di recente uscita all’interno di una sala dotata di impianto audio Dolby Digital e aria condizionata, ideale per sfuggire alla calura estiva.
Il calendario spazia dai documentari d’impegno civile alle commedie, fino ai drammi d’autore italiani e internazionali. Si parte martedì 23 giugno con il film “…Che Dio perdona a tutti” (nella foto di apertura).
I film in programmazione al Cineforum delle Arti di Gallarate
Martedì 23 giugno: …Che Dio perdona a tutti
Giovedì 25 giugno: Giulio Regeni – Tutto il male del mondo
Martedì 30 giugno: Cena di classe
Giovedì 2 luglio: Il caso 137
Martedì 7 luglio: Un bel giorno
Giovedì 9 luglio: Un cane a processo
Martedì 14 luglio: La salita
Giovedì 16 luglio: La scelta di Joseph
Martedì 21 luglio: La gioia
Giovedì 23 luglio: Un anno di scuola
Martedì 28 luglio: Le cose non dette
Giovedì 30 luglio: La villa portoghese
Gli aggiornamenti settimanali sono consultabili sul sito internet ufficiale del cinema (www.teatrodellearti.it), dove è possibile anche prenotare i posti (disponibile anche tramite il QR code presente sulle locandine ufficiali).
Contatti: Telefono 0331 791382 | Pagina Facebook: Teatro delle Arti
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