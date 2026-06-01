Grave guasto sulla rete FerrovieNord, ritardi e cancellazioni su tutte le linee

Mattinata di forti disagi per i pendolari e viaggiatori delle linee FerrovieNord. A causa di un guasto alla linea elettrica e agli impianti di circolazione della rete FN, la circolazione ferroviaria risulta fortemente compromessa sull’intero nodo di Milano.

Secondo quanto comunicato da Trenord, il problema tecnico ha reso necessaria una riprogrammazione del servizio ferroviario. I ritardi medi registrati sono di circa 15 minuti, ma si segnalano anche cancellazioni e variazioni di percorso su numerose linee.

I disagi interessano tutte le direttrici che transitano dalla stazione di Saronno: la Milano-Saronno-Varese-Laveno, la Milano-Saronno-Como Lago, la Milano-Saronno-Busto Arsizio Nord-Novara Nord, il Malpensa Express e le linee suburbane S1, S3, S9 e S13. Ma ci sono ritardi anche sulle suburbane che transitano nel Passante.

Tra i provvedimenti adottati, Trenord ha comunicato che i treni della linea S13 vengono limitati alla tratta tra Milano Bovisa e Pavia. I viaggiatori diretti verso Garbagnate e Saronno possono utilizzare in alternativa i convogli della linea S1.

Inoltre, per i collegamenti da e per l’aeroporto di Malpensa vengono indirizzati sui treni della relazione Milano Centrale–Milano Porta Garibaldi–Gallarate.

Sulla linea S3 sono già state annunciate diverse cancellazioni tra Milano Cadorna e Saronno, mentre lungo tutte le direttrici che convergono sul nodo ferroviario saronnese si registrano irregolarità, rallentamenti e possibili soppressioni di corse.

I tecnici di FerrovieNord sono al lavoro per individuare e risolvere il guasto. Trenord invita i viaggiatori a verificare in tempo reale la situazione del proprio treno attraverso l’applicazione ufficiale e il sito internet dell’azienda