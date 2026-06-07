Gruppo di giovani travolti da un’auto a Maccagno: muore una 16enne, quattro feriti gravi

Un gravissimo investimento lungo la statale 394 ha coinvolto un gruppo di giovanissimi nel pomeriggio di domenica 7 giugno. Secondo le prime informazioni una ragazza di 16 anni, Sara Vetrano di Cugliate Fabiasco, ha perso la vita e un coetaneo di 15 anni è in gravi condizioni all’ospedale di circolo dio Varese ma risultano altri giovani ricoverati in serie condizioni (foto di repertorio).

È il bilancio del grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, domenica 7 giugno, lungo la strada statale 394 del Verbano, nel territorio del comune di Maccagno con Pino e Veddasca. L’investimento è avvenuto poco dopo le 15.30 in località Ronco delle Monache, poco prima della centrale Enel.

Secondo una prima ricostruzione i ragazzi stavano camminando sul ciglio della strada quando sono stati travolti da un’auto, una Fiat Panda condotta da un uomo di 31 anni che percorreva la statale in direzione di Maccagno, provenendo da nord. Nell’impatto la diciassettenne è stata sbalzata per diversi metri: per lei non c’è stato nulla da fare ed è morta sul colpo. La dinamica esatta e le eventuali responsabilità sono al vaglio degli inquirenti.

La località Ronco delle Monache si trova sulla sponda lombarda del Lago Maggiore ed è conosciuta per l’oasi naturalistica e per una spiaggia appartata: una zona molto frequentata proprio in queste giornate di caldo e sole dai bagnanti che raggiungono le piccole spiagge della sponda.

In tutto le persone coinvolte sono cinque. La centrale Soreu dei Laghi ha attivato un dispositivo di soccorso imponente: sul posto sono stati inviati più elisoccorsi — dalle basi di Como, Sondrio e Milano — diverse ambulanze, tra cui i mezzi della Croce Rossa, della Padana Emergenza di Luino e della Sos di Cunardo, e l’automedica dell’Articolazione aziendale territoriale di Varese.

Tre feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Il quindicenne è stato portato all’ospedale di Circolo di Varese: ha riportato la frattura di un femore e di un omero e un importante trauma toracico. Nella serata si trovava in sala operatoria, in condizioni più stabili ma con prognosi riservata. Altri due feriti sono stati trasferiti all’ospedale San Gerardo di Monza e a Lwegnano. Per le restanti persone coinvolte sono stati attivati interventi in codici di minore gravità.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri di Luino, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica. La statale 394, rimasta a lungo completamente bloccata con pesanti ripercussioni sulla circolazione, è stata riaperta al traffico in serata, intorno alle 20.