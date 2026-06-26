“Guardate sempre avanti”: la LIUC affida ai neo-laureati la sfida di guidare un nuovo Rinascimento

In un mondo attraversato da guerre, cambiamenti geopolitici, rivoluzioni tecnologiche e nuove sfide ambientali, ai giovani laureati viene chiesto molto più che trovare un lavoro: costruire il futuro con responsabilità, mettendo al centro la persona e il benessere comune, contribuendo a lasciare un mondo migliore alle generazioni che verranno. È questo il messaggio che ha accompagnato il Graduation Day della LIUC – Università Cattaneo, celebrato oggi, venerdì 26 giugno, nel parco dell’ateneo davanti ai laureati e alle loro famiglie.

La rettrice Anna Gervasoni ha invitato i neo laureati a guardare avanti senza perdere la propria rotta. «Il momento è complicato – ha affermato – ci troviamo di fronte a un cambio di paradigma geopolitico e di modello di impresa e di lavoro. Ma chi meglio dei giovani può guidare questo Rinascimento? Vi abbiamo insegnato come utilizzare e guidare le tecnologie

perché non abbiano il sopravvento, mantenendo al centro la persona. Continuate a imparare, a essere curiosi, apprendete con tutti gli strumenti che troverete. Restate fedeli alle vostre idee e ai vostri ideali. I nostri fondatori, scegliendo come simbolo della Liuc la stella polare, vi hanno dato un messaggio forte. Siate ambiziosi, guardate sempre avanti e non perdete la rotta».

Il Graduation Day rappresenta il momento simbolico che segna il passaggio dalla vita universitaria all’ingresso nel mondo del lavoro. Nell’anno accademico 2024/2025 sono stati 874 i laureati: 650 in Economia e Management, 223 in Ingegneria Gestionale e uno in Giurisprudenza. Di questi, 116 hanno conseguito la laurea con 110 e lode, mentre 24 sono entrati nella Dean’s List, il prestigioso riconoscimento riservato ai laureati magistrali che hanno concluso il percorso con il massimo dei voti e una media superiore a 29/30. A loro si aggiungono 10 nuovi dottori di ricerca.

Durante la cerimonia è intervenuto anche il neo presidente della LIUC, Roberto Grassi, al suo primo Graduation Day alla guida dell’Università, che ha ricordato le radici dell’ateneo e il valore del cosiddetto “modello LIUC”. «Il modello LIUC ci rende orgogliosi – ha dichiarato –. Voluto 35 anni fa dagli imprenditori fondatori del nostro ateneo, nasce dalla convinzione che il vero capitale di un territorio siano l’intelligenza, il lavoro e la conoscenza delle persone. La LIUC è un ponte tra Università e impresa, tra crescita individuale e sviluppo della comunità. Voi siete i nuovi pilastri di questo ponte». Roberto Grassi ha ringraziato il Past President Riccardo Comerio per i sette anni di impegno per l’Università.

Nel corso della cerimonia è intervenuta anche Michela Conterno, neoeletta presidente dell’associazione LIUC Alumni. «Gli alumni sono il volto della LIUC nel mondo. Sono ciò che trasforma la formazione in impatto reale. Nel mio mandato guiderò l’associazione verso un nuovo slancio, con più ascolto dei giovani, più vicinanza agli studenti e una collaborazione sempre più stretta con l’Università».