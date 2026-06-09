Gulliver celebra 40 anni di attività: una giornata tra memoria, testimonianze e sguardo al futuro
Appuntamento nella mattina di martedì 16 giugno al "Carrozze Hub" di via Albani. Nella seconda parte dell'incontro sarà presentato il nuovo portale intranet
Quarant’anni di impegno accanto alle persone più fragili, trasformando le difficoltà in occasioni di crescita e riscatto. Martedì 16 giugno il Centro Gulliver festeggerà il traguardo dei suoi primi quattro decenni di attività con una mattinata speciale dal titolo “Ieri, Oggi, Domani”, in programma dalle 9 alle 12.30 al Carrozze Hub di Varese, in via Albani 91.
L’iniziativa vuole essere un momento di incontro e condivisione aperto a istituzioni, enti, aziende, famiglie e a tutte le persone che hanno accompagnato il percorso dell’associazione nel corso di questo lungo e fruttuoso periodo. Una giornata pensata per ripercorrere la storia del Gulliver, raccontarne il presente e immaginare le sfide future.
Dopo l’accoglienza alle 9, l’apertura dei lavori sarà affidata a Marcello Vitella, seguita dai saluti istituzionali. Il cuore dell’evento prenderà il via alle 10 con il momento di dialogo e confronto intitolato proprio “Ieri, Oggi, Domani”. Tra gli ospiti che interverranno ci saranno Marco Giovannelli, direttore di VareseNews, e Giovanni Croci, psichiatra e direttore sanitario del Centro Gulliver. Nel corso della mattinata sarà inoltre proiettato il cortometraggio “Quello che non vediamo”, dedicato al tema della fragilità e della sua percezione nella società.
A portare la propria testimonianza saranno anche Guido Bonoldi, socio onorario del Centro Gulliver, e Massimo Folador, fondatore e presidente di Askesis, che contribuiranno ad approfondire il percorso compiuto dall’associazione e il suo ruolo nel tessuto sociale del territorio.
La seconda parte della mattinata prevede la presentazione del nuovo portale intranet del Gulliver, seguita dalle conclusioni del presidente Emilio Curtò, che traccerà le prospettive future dell’organizzazione. Spazio anche al riconoscimento delle persone che hanno contribuito alla crescita dell’ente con il Premio Fedeltà, dedicato ai dipendenti del Centro Gulliver.
La celebrazione si concluderà alle 12.30 con un aperitivo curato dagli Orti di Bregazzana, in un momento conviviale che suggellerà una ricorrenza importante per una realtà che da quarant’anni rappresenta un punto di riferimento nel campo dell’accoglienza, della cura e del sostegno alle persone. L’ingresso è libero, ma è richiesta la prenotazione attraverso la segreteria del Centro Gulliver.
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