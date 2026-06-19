Hascisc nella cassetta delle lettere, il sospetto pusher sorpreso dalla polizia locale di Lavena Ponte Tresa
L'insolita scoperta durante una notifica in una palazzina della cittadina di Confine. L'uomo fermato dopo aver “prelevato“ alcuni panetti dalla buca della posta. In casa trovati altri 200 grammi di stupefacente
Una normale notifica si è trasformata in un’operazione antidroga della Polizia locale di Lavena Ponte Tresa. Gli agenti, impegnati in un’attività di routine all’interno di una palazzina, hanno notato un forte odore di sostanza stupefacente provenire da una cassetta delle lettere. Guardando all’interno della buca postale hanno scoperto diversi panetti di hashish già suddivisi in dosi.
L’episodio è avvenuto lo scorso 8 giugno. Dopo il ritrovamento, gli operatori hanno avviato immediatamente gli accertamenti, risalendo al nominativo riportato sulla cassetta della posta, risultato appartenere a una persona con precedenti in materia di stupefacenti. Nel frattempo è stato organizzato un servizio di osservazione con agenti in abiti civili, mentre il personale in uniforme si è allontanato per non destare sospetti.
Poco dopo il proprietario dell’appartamento è arrivato sul posto a bordo di una moto di grossa cilindrata. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, ha aperto la cassetta della posta, ha prelevato alcuni panetti di hashish ed era pronto a ripartire quando è stato bloccato dagli agenti.
La successiva perquisizione domiciliare, eseguita con il supporto della Polizia locale di Arcisate, ha permesso di sequestrare altri 200 grammi di hashish. Parte della sostanza era confezionata con etichette riportanti marchio, qualità e peso, un sistema di “brandizzazione” sempre più diffuso nel mercato illecito. L’uomo è stato denunciato.
L’operazione si inserisce nel piano di rafforzamento dei controlli per la sicurezza urbana avviato nelle diverse località della cittadina. Dall’inizio dell’attività sono già stati sequestrati quantitativi di stupefacenti, denunciate quattro persone per furto, sventate due truffe, emessi tre fogli di via e contestate numerose violazioni in materia di rifiuti urbani, utilizzo irregolare dei monopattini e sicurezza stradale.
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