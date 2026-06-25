“Ho fatto un sogno in mandarino”, la Cina umana di Alessandro Ceschi. A Materia il racconto di un paese oltre gli stereotipi

C’è una Cina che conosciamo tutti, quella della politica, dell’economia, del controllo digitale, e poi c’è la Cina che si incontra solo vivendoci dentro, a casa della gente, durante una cena di Capodanno o un lockdown lungo mesi. È in questa seconda Cina che ci porta Alessandro Ceschi, autore di “Ho fatto un sogno in mandarino“, in presentazione lunedì 29 giugno alle 21 a Materia, in via Confalonieri 5 a Castronno. L’ingresso con la presenza dell’autore è gratuito, con prenotazione su Eventbrite.

Il libro raccoglie poco più di sei anni di vita a Pechino, dove Ceschi arriva poco più che ventenne, appena laureato in comunicazione e senza un piano preciso. «Sono partito quasi da zero, sia a livello di lingua cinese che di conoscenza della società cinese», racconta. «Mi sono posto la curiosità e la sfida di comprenderla attraverso un lato più umano rispetto a quello che vediamo di solito sui media, sui nostri giornali, che magari ci mostrano il lato più politico, più economico».

Il primo aggancio è l’Accademia del Cinema di Pechino, dove segue un corso di lingua per stranieri. Poi, come spesso accade, «una cosa tira l’altra»: amicizie, lavoretti, comparsate come attore in film e pubblicità. Ne esce il ritratto di una Cina in perenne movimento. «La cosa che ho apprezzato di più è il dinamismo della vita lì, le tante opportunità», spiega l’autore. «Magari ti chiamavano oggi per andare a girare una pubblicità domani da tutt’altra parte della Cina. In un periodo in cui cercavo una mia direzione, è stato anche divertente vivere in un Paese in cui a volte ti senti un po’ una pallina da ping pong che rimbalza da un angolo all’altro».

Non manca il rovescio. Gli anni della pandemia, vissuti in presa diretta, hanno paradossalmente avvicinato Ceschi alle persone: «Sono stati abbastanza pesanti, ma alla fine mi hanno avvicinato molto a livello umano, perché sono finito proprio a casa della gente, a passare le feste con loro, oppure a rimanere chiuso in casa per mesi. Nel bello e nelle difficoltà, ho vissuto una Cina molto ravvicinata, e questo mi ha fatto andare oltre gli stereotipi che possiamo avere su un Paese così grande».

Ed è proprio sugli stereotipi che il libro vuole incidere. «Un Paese non è che, perché vive sotto un regime autoritario, allora la gente sia tutta stupida o tutta uguale», osserva Ceschi. «È un Paese fatto di tantissime persone con le loro idee, i loro sogni, i loro progetti di vita. Quello che ho provato a fare è raccontare un po’ di queste individualità». L’auspicio è che il lettore guardi con occhi diversi anche più vicino a casa: «Magari verso la persona cinese che abita nel tuo quartiere, con cui di solito non parli. È un lavoro di umanizzazione di un Paese che ci viene raccontato quasi sempre in maniera disumana, in cui non vediamo le facce ma solo delle masse. Se il mio libro può fare qualcosa in questa direzione, sarei già soddisfatto».

Un memoir di formazione e disorientamento, dunque, in cui – come recita la presentazione dell’evento – la Cina «non è mai uno sfondo esotico ma un posto concreto e contraddittorio in cui cercare, con ironia e fragilità, qualcosa che assomigli a casa».

L’appuntamento è per lunedì 29 giugno, dalle 21 alle 23, a Materia (via Confalonieri 5, Castronno). Ingresso libero su prenotazione.